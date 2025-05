Monica Defend und Vincent Mortier (Amundi): Der Handelskrieg erschwert die Aufgabe der Fed

14.05.2025 -

Die extreme Unsicherheit hinsichtlich der US-Politik führt zu starken Schwankungen und mehr Volatilität. Die jüngste Entwicklung der Anleiherenditen zeigt, dass Anleger nicht mehr so sehr auf US-Vermögenswerte setzen, sondern US-Staatsanleihen und den US-Dollar in Bezug auf ihre Eigenschaft als sichere Häfen neu bewerten.

Makroökonomisches Bild

Zwar ist es unserer Meinung nach noch zu früh, das Vertrauen in US-Vermögenswerte infrage zu stellen, wir glauben jedoch, dass jede Infragestellung der Unabhängigkeit der US-Notenbank Fed sowie die große politische Unsicherheit das Vertrauen der Anleger schwächen könnten. So haben beispielsweise die Risiken im Zusammenhang mit Kapitalabflüssen und einige Umschichtungen an den Märkten zu den jüngsten Abweichungen zwischen den US-Renditen und dem US-Dollar geführt. Als wichtigste Themen für die nächste Zeit sehen wir: