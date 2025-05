Internationales Wiener Motorensymposium: Klimaneutrale...

Wien (APA-ots) - Um aus fossilen Energien aussteigen und so die Treibhausgas-Thematik

in Griff bekommen zu können, braucht es nicht eine, sondern alle technisch und wirtschaftlich möglichen Lösungen: Wie der Veranstalter des Internationalen Wiener Motorensymposiums, TU-Professor Bernhard Geringer, zur Eröffnung dieses 46. Gipfeltreffens der globalen Fahrzeugindustrie betonte, muss in der Bewertung von "Net Zero Mobility" nicht nur der Ausstoß während des Betriebes, sondern der gesamte Lebenszyklus eines Fahrzeugs von der Rohstoffgewinnung und Produktion bis zur Entsorgung betrachtet werden. "Korrekt sollte das Ziel als Defossilisierung anstatt Dekarbonisierung bezeichnet werden. Um dieses Ziel erreichen zu können, brauchen wir vereinte Anstrengungen und die gesamte physikalische Variantenvielfalt an klimaneutralen Energieträgern samt den dazu passenden Antriebstechniken."



Technologieoffenheit im Antrieb gebe Flexibilität und auch Sicherheit: "Europas Industrie und Handel braucht Planungssicherheit. Dafür sind dringend verlässliche Regelungen von Seiten der Politik notwendig", forderte Professor Bernhard Geringer bei der Eröffnungspressekonferenz. Neben der Personen- und

Nutzfahrzeugindustrie ist vor allem die nachhaltige Energieindustrie an verlässlichen gesetzlichen Rahmenbedingungen interessiert, so dass Investitionen in Entwicklung und Produktion längerfristig geplant werden können. "Die aktuelle EU-Flottengesetzgebung der reinen Fahrzeug-Treibhausgas-Emission ist unzutreffend und muss einer Gesamt -Systembetrachtung - wie etwa in Japan - weichen. Damit haben auch klimaneutrale Kraftstoffe und energieeffiziente Antriebe wie Range- Extender (REX) eine Chance. China macht uns das mit den sogenannten New Energy Vehicles - u.a. BEVs und REX - vor."



Zwtl.: Horse Powertrain: Neuer Sektor in Automobilindustrie

Was Professor Geringer damit meint, erklärte in Wien Matias Giannini , CEO von Horse Powertrain, einem 2024 in London gegründeten Joint Venture zwischen Geely, einem der größten Automobilhersteller Chinas (dazu gehören u.a. Marken wie Volvo), sowie der Firmen Renault und dem saudischen Aramco-Konzern. Horse Powertrain bietet komplette Antriebsstränge für defacto alle Automobil-Hersteller der Welt an. Das heißt, auch große Hersteller entwickeln und bauen zukünftig ihre Motoren- und Getriebe-Einheiten für Elektro- oder Hybrid-Antriebe nicht mehr zur Gänze selbst, sondern ein Spezialist liefert diese Modullösung für den jeweiligen Bedarf. "Bis 2040 werden noch eine Milliarde Verbrennungsmotoren auf den Straßen unterwegs sein. Horse Powertrain baut das fehlende Glied: Hybride, synthetische Kraftstoffe und ein modulares System, das für die Kompatibilität mit Elektro- und Multi-Fuel-Plattformen ausgelegt ist. Unsere Lösungen rationalisieren die Produktion und geben Erstausrüstern die Flexibilität, ihre Antriebsstrategien an die besonderen Anforderungen des jeweiligen Marktes anzupassen. Wir gestalten einen neuen Sektor - denn die Zukunft wird nicht von einer einzigen Technologie bestimmt, sondern von denen, die viele beherrschen. Wir brauchen nicht Solisten, sondern ein Orchester. So verbinden wir die Herausforderungen von heute mit den Netto-Null-Zielen von morgen."



Zwtl.: Die Zukunft der Antriebe hat mehrere Dimensionen

"Bis 2039 wollen wir bilanziell CO2-neutral sein." - Wie der Vice President Electrified Drive Systems bei Mercedes-Benz, Torsten Eder , sagte, stehen dabei die Kernprinzipien Performance, Effizienz und Flexibilität, im Mittelpunkt dieser Transformation. Konkret präsentierte das Unternehmen in Wien technologische Innovationen wie die neue Mercedes Modular Architecture (MMA), die maximale Vielseitigkeit ermöglicht - von höchsteffizienten

batterieelektrischen Antrieben mit hohen Ladegeschwindigkeiten und Reichweiten bis hin zu modernen 48 V-Hybridsystemen mit elektrischem 8-Gang Getriebe. 800 Volt Spannung sind der neue Standard für vollelektrische Fahrzeuge.



Neue Konzepte wie der kompakte Axialfluss-Elektromotor würden in naher Zukunft neue Möglichkeiten im Bereich der Performance- Elektromobilität ermöglichen. Im AMG "ist der neue E-Motor der V8 des Elektrozeitalters. Aber auch der klassische V8 wird damit nicht obsolet." Mit diesem breiten Antriebsportfolio könne man auch künftig für jeden Kundenwunsch das perfekte Fahrzeug anbieten. "Mercedes-Benz bietet auch in Zukunft den perfekten Antrieb für jedes Kundenbedürfnis - batterieelektrisch oder hybridisch. Mit Performance, Effizienz und Flexibilität führt das Unternehmen seine langjährige Antriebskompetenz in eine neue Ära der Mobilität." (Eder)

Zwtl.: 90 Prozent aller Busse künftig elektrisch



Frederik Zohm , Vorstand für Forschung & Entwicklung bei MAN Trucks & Bus, bekräftigte die künftige Bedeutung von

batterieelektrischen Antrieben für Nutzfahrzeuge: "Diese haben bei der Energieeffizienz und den Betriebs- und Energiekosten aktuell deutliche Vorteile gegenüber anderen Antriebskonzepten. Der CO2- Ausstoß der aktuellen MAN-Lkw-Bestandsflotte beträgt rund 70 Millionen Tonnen pro Jahr, das liegt etwas über dem gesamten CO2- Ausstoß von Österreich. Bis 2030 sollen bis zu 90 Prozent aller neuen Busse und 50 Prozent aller neuen MAN-Lkw mit batterieelektrischen Antrieben ausgestattet sein. Daher treiben wir die Elektrifizierung unserer Fahrzeuge sehr konsequent voran.



