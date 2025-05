IDT Biologika stärkt seine globale Präsenz zur Erweiterung strategischer CDMO-Partnerschaften

Im Rahmen dieser Strategie präsentierte sich IDT Biologika kürzlich auf der BioProcess International Europe (BPI Europe), die vom 12. bis 15. Mai im Congress Center Hamburg stattfand. Die BPI zählt zu den renommiertesten Veranstaltungen der biopharmazeutischen Industrie und bringt jährlich Fachleute in den USA, Europa und Asien zusammen.

IDT stellte dort seine umfassenden Dienstleistungen vor – von der Entwicklung und Produktion von Virusimpfstoffen über Gen- und Immuntherapien bis hin zur aseptischen Abfüllung steriler Injektionspräparate. Zudem wurden erfolgreiche Partnerschaften vorgestellt, die die langjährige Kompetenz und Innovationskraft des Unternehmens unterstreichen.

Vertreten wurde IDT unter anderem von Federico Pollano (Chief Commercial Officer) und Dr. Nanette Schlatermund (Senior Expert Business Development). Beide nutzten die Plattform, um mit potenziellen Partnern Kooperationsmöglichkeiten im Bereich der nächsten Generation biopharmazeutischer Produkte zu diskutieren.

Bereits im März nahm IDT Biologika an der DCAT Week 2025 in New York teil – einem etablierten Branchentreffen, das seit 1890 von der Handelskammer New York organisiert wird. In einer eigenen Suite führte das Unternehmen Gespräche mit Führungskräften, darunter Co-CEO Dr. Sally Choe, CCO Federico Pollano und Dr. Lifeng He (Global Head of Business Development). Ziel war es, neue strategische Kooperationen im Pharmasektor auszuloten.

Auch beim World Vaccine Congress 2025 im April in Washington, D.C., war IDT vertreten und stellte seine fortschrittlichen Technologien und CDMO-Plattformen internationalen Impfstoffexperten und Vertretern des öffentlichen Gesundheitswesens vor.

Die nächste Station auf dem globalen Veranstaltungskalender ist die BIO International Convention (BIO US) vom 16. bis 19. Juni in Boston – die weltweit größte Biotechnologie-Messe.