Lufthansa-Gruppe fliegt Tel Aviv noch länger nicht an

Lufthansa plant Umbau.Scheint, dass die Kritik von Investoren und Hr K Hüne nun doch ernsthafter aufgegriffen wird.Aus dem Artikel:Frankfurt. Das Management von Lufthansa arbeitet an einer komplett neuen Konzernstruktur. Das Großprojekt trägt den Namen „Matrix Next Level“ und ist schon weit fortgeschritten, wie das Handelsblatt von mehreren Quellen aus dem Umfeld des Unternehmens und des Aufsichtsrats erfuhr. Das Management um Vorstandschef Carsten Spohr will die komplexe Konzernstruktur vereinfachen und Synergien heben.Unter dem Dach der Lufthansa fliegen inzwischen 14 Gesellschaften, die teilweise schlecht integriert sind. Hinzu kommen vielschichtige interne Prozesse. Darunter leiden regelmäßig die Passagiere. Die Komplexität wird aber auch seit Langem von Investoren – unter anderem Großaktionär Klaus-Michael Kühne – kritisiert. Das will das Management jetzt ändern – und hat sich dazu von McKinsey beraten lassen.Ein Sprecher des Unternehmens bestätigte gruppenweite Programme, an denen intensiv gearbeitet werde, um die Gewinnmarge von acht Prozent zu erreichen. Zu Einzelheiten des Programms wollte er sich nicht äußern.Angesichts der jüngsten Zahlen ist der Druck auf das Management gewachsen. Der Lufthansa-Konzern war 2024 mit einer Ergebnismarge von 4,4 Prozent weit vom eigenen Zielwert entfernt. Die Airlines des britisch-spanischen Rivalen IAG – British Airways, Iberia, Vueling, Aer Lingus – arbeiten fast durchgehend profitabler.