APA ots news: OMV CEO Alfred Stern steht für eine mögliche Wiederbestellung nicht zur Verfügung

Wien (APA-ots) - Der Vorstandsvorsitzende und CEO der OMV Aktiengesellschaft,

Alfred Stern, hat heute dem Aufsichtsratsvorsitzenden Lutz Feldmann mitgeteilt, dass er für eine mögliche Wiederbestellung nicht zur Verfügung stehen würde. Die aktuelle Funktionsperiode läuft somit planmäßig zum 31. August 2026 aus. Informationen zur Nachfolgeplanung werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben.



Lutz Feldmann, Aufsichtsratsvorsitzender der OMV

Aktiengesellschaft : "Alfred Stern hat als CEO die größte Transformation in der Unternehmensgeschichte der OMV eingeleitet. Diese hat er in seiner aktuellen Amtszeit konsequent und mit beachtlichem Erfolg in historische Meilensteine umgesetzt. Ich bedaure seine persönliche Entscheidung sehr. Wir verlieren einen CEO, der die OMV Gruppe mit einer klaren Vision zukunftsgerichtet und zukunftsfähig aufgestellt hat. Ich danke Alfred Stern für seine außergewöhnliche Leadership in diesen herausfordernden Zeiten, in denen es OMV in beeindruckender Weise gelungen ist, national sowie international eine prägende Rolle in der Versorgungssicherheit, Energiewende und Industrietransformation einzunehmen. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit Alfred Stern in seiner verbleibenden Amtszeit, um einen geordneten Übergang sicherzustellen. Ich wünsche ihm bereits jetzt alles erdenklich Gute für die Zukunft."