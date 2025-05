Tottenham und Man United wollen verkorkste Saison retten

LONDON (dpa-AFX) - Als die Europa League noch UEFA-Cup hieß, verspottete Franz Beckenbauer den Wettbewerb einst als "Cup der Verlierer". Schaut man sich die Finalpaarung in diesem Jahr an, dann passt die Bezeichnung ziemlich gut. Tottenham Hotspur trifft auf Manchester United, der Tabellen-17. der Premier League auf den Tabellen-16. Für beide Clubs ist das Endspiel in Bilbao die letzte Chance, eine völlig verkorkste Saison versöhnlich abzuschließen.

Daran erinnert auch Bundesliga-Torschützenkönig Harry Kane, der seinen Spurs den Titel wünscht. "Es ist eine schwierige Saison für sie aus vielen Gründen gewesen, aber sie haben die Chance, eine der besten Saisons in der jüngeren Geschichte zu erreichen", sagte Kane der BBC und ergänzte mit Blick auf seine titellosen Jahre in Tottenham: "In meiner Zeit hatten wir einige gute Momente, aber wir haben den Job nie zu Ende gebracht. Sie haben jetzt die Chance. Was für eine Möglichkeit."