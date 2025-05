Schaeffler erholen sich an 200-Tage-Linie - Bofa mit Kehrtwende

Auslöser für das starke Kaufinteresse war die Empfehlung der Bank of America, die bisher mit "Underperform" sehr skeptisch war. Der Analyst Horst Schneider hob sein Kursziel mit 5,50 Euro über das Xetra-Niveau und drehte seine Einstufung auf "Buy".

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Verschnaufpause haben die Aktien von Schaeffler ihre Erholungsrally am Dienstag mit einem Kurssprung fortgesetzt. Die Papiere des Industriekonzerns gewannen rund 8 Prozent auf 4,34 Euro und erreichten damit auf dem höchsten Niveau seit März fast wieder ihre einfache 200-Tage-Linie.

Er rechnet am Kapitalmarkttag im September mit sehr optimistischen mittelfristigen Zielen. Bis 2028 dürfte der Industriekonzern sein operatives Ergebnis in etwa verdoppeln, so der Experte. Zudem rechnet er dann mit einer Dividende von mehr als 50 Cent je Aktie. Aktuell liegt sie bei 25 Cent.

Schaeffler-Aktien hatten im April im Zuge des globalen Zoll-Schocks mit rund 3,15 Euro so wenig gekostet wie noch nie. Seither erholten sie sich aber um mehr als ein Drittel und liegen für 2025 sogar wieder leicht im Plus./ag/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Schaeffler Aktie Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,14 % und einem Kurs von 4,324 auf Tradegate (20. Mai 2025, 10:58 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Schaeffler Aktie um +0,24 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,32 %. Die Marktkapitalisierung von Schaeffler bezifferte sich zuletzt auf 4,09 Mrd.. Schaeffler zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,2800 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4,5000EUR. Von den letzten 8 Analysten der Schaeffler Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000EUR was eine Bandbreite von -30,62 %/+61,89 % bedeutet.