Brennstoffzellen-Hersteller SFC Energy verzeichnet Einbußen - Kurssturz

BRUNNTHAL/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Brennstoffzellen-Spezialist SFC Energy hat einen mauen Jahresstart hingelegt. Umsatz und operatives Ergebnis gingen zurück. Das Management um Chef Peter Podesser bezeichnete die rückläufige Entwicklung allerdings als erwartungsgemäß und begründete sie mit einem Großprojekt in Indien im Vorjahreszeitraum, wie aus dem am Dienstag in Brunnthal bei München vorgelegten Quartalsbericht hervorgeht. Der Vorstand bekräftigte die Jahresziele, laut denen Umsatz und operatives Ergebnis zulegen sollen. An der Börse fiel das Urteil der Investoren allerdings vernichtend aus.

Am Vormittag sackte die im Kleinwerteindex SDax notierte SFC-Aktie zeitweise um 14 Prozent ab. Zuletzt dämmte sie auf dem letzten Indexplatz das Minus auf gut 10 Prozent etwas ein. Seit Jahresbeginn steht trotz des Kurssturzes aber immer noch ein komfortables Plus von 30 Prozent zu Buche.