Trumps Zoll-Chaos verunsichert Unternehmen - welche Maßnahmen jetzt Handlungssicherheit bringen (FOTO)

Herrenberg (ots) - Seit Wochen hält Donald Trump Unternehmen auf der ganzen Welt

mit seiner Zollpolitik auf Trab. Während erst im Schnellverfahren Strategien

entwickelt wurden, um den verhängten Zöllen zu begegnen, folgte Anfang April die

unerwartete Kehrtwende: Für 75 Länder, darunter die Staaten der Europäischen

Union, gilt 90 Tage lang wieder der ursprüngliche Zollsatz in Höhe von zehn

Prozent.



Doch was bedeutet das nun für Unternehmen in Deutschland? Erleichterung und ein

kurzes Aufatmen auf der einen Seite, aber gleichzeitig anhaltende Unsicherheit

für die Zukunft. Denn niemand kann vorhersagen, wie sich die Situation in den

nächsten Wochen weiterentwickeln wird. Deshalb ist diese Phase der ideale

Zeitpunkt, um Vorkehrungen zu treffen. Der folgende Beitrag beleuchtet, welche

Maßnahmen Unternehmen dabei helfen, sich auf zukünftige Politikentscheidungen

aus den USA vorzubereiten.









Als an Trumps selbsternannten Liberation Day die neuen US-Zollregelungen

vorgestellt wurden, reagierten viele Unternehmen mit Bestürzung. Auch das

momentane Aussetzen der veränderten Bestimmungen kann die geschürten

Unsicherheiten nicht beseitigen. Vorsicht ist allerdings nun vor unüberlegten

und vorschnellen Aktionen geboten. So kann ein Umgehen der Zölle zwar auf den

ersten Blick verlockend erscheinen, birgt aber das Risiko von schwerwiegenden

Konsequenzen wie etwa Bußgelder oder sogar strafrechtliche Folgen. Hierbei

sollte nicht unterschätzt werden, wie geschult Zollbehörden im Aufdecken

verdächtiger Aktivitäten sind.



Eine bessere Strategie ist das ausführliche Studieren der neuen Regelungen.

Dabei sollten zunächst insbesondere die Ausnahmeregelungen im Fokus der

Betrachtung liegen. Neben den allgemeingültigen reziproken Zöllen gelten für

bestimmte Waren nämlich spezielle Bestimmungen. Dazu gehören beispielsweise

Fahrzeuge und Fahrzeugteile, die in der EU hergestellt wurden. Ihr allgemeiner

Zollsatz liegt bei 25 Prozent, dafür sind sie von reziproken Zöllen befreit.

Weitere Sonderbestimmungen gelten für manche elektronische Bauteile,

oder Pharmazie-Produkte. Erst nachdem sich ein Unternehmen ein genaues Bild

davon verschafft hat, inwiefern es von den neuen Regelungen betroffen ist,

können gezielt Strategien entwickelt werden.



Nutzung von legalen Gestaltungsmöglichkeiten



Neben den Ausnahmebestimmungen gibt es auch legale Optionen, um die hohen

US-Zölle zu umgehen. Dazu gehört zum einen die Möglichkeit, Preisaufschläge an Seite 2 ► Seite 1 von 2





