Nicht Rheinmetall: Israelischer Rüstungskonzern überrascht mit starkem Quartal

Vorstandschef Bezhalel Butzi Machlis spricht von einem weiteren Quartal mit zweistelligem Wachstum bei Umsatz, operativem Ergebnis und Gewinn je Aktie – bereits zum vierten Mal in Folge. Der Konzern sieht sich strategisch gut aufgestellt, um vom weltweiten Anstieg der Verteidigungsausgaben, insbesondere in Europa, zu profitieren. Ein Teil des Wachstums ist auf die hohe Nachfrage im Zuge der anhaltenden „Swords of Iron”-Operation in Israel zurückzuführen. Dies veranlasste das israelische Verteidigungsministerium zu deutlich erhöhten Bestellungen.

Auch auf Segmentebene zeigt sich das Wachstum breit abgestützt: So schnellte der Umsatz im Bereich Landkampfsysteme um 48 Prozent nach oben, der Bereich Aerospace wuchs um 20 Prozent und das Nordamerika-Geschäft legte um 18 Prozent zu. Der freie Cashflow lag bei soliden 161 Millionen US-Dollar.

Die nächste Dividende von 0,60 US-Dollar je Aktie wird am 7. Juli ausgeschüttet.

Bei Tradegate steht die Elbit-Systems-Aktie am Dienstagvormittag gut 1,5 Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet aktuell 367,00 Euro (Stand: 11:15 Uhr).

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion





