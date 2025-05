AutoStore erreicht mehr als 1.100 Installationen in EMEA und ernennt Frode S. Robberstad zum President EMEA, um neue Wachstumsphase in der Region einzuleiten (FOTO)

Nedre Vats, Norwegen (ots) - AutoStore (https://www.autostoresystem.com/de) ,

ein weltweit agierendes Technologieunternehmen, das Fulfillment-Innovationen

vorantreibt, überschreitet die Marke von 1.100 Installationen in der EMEA-Region

und führt ein neues regionales Betriebsmodell ein, um das weitere Wachstum zu

unterstützen und die Kunden- sowie Partnererfahrung zu verbessern.



"Jedes AutoStore-System ist mehr als nur eine Aufrüstung des Lagers, es ist ein

entscheidender Vorteil für hohen Warendurchsatz. Dieser Meilenstein in der

EMEA-Region zeigt, dass Fulfillment nicht mehr nur eine Back-End-Operation ist.

Es ist ein Frontline-Vorteil. Unsere Kunden nutzen AutoStore, um immer einen

Schritt voraus zu sein, egal wie schnell die Nachfrage steigt", sagt Keith

White, Chief Commercial Officer bei AutoStore.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Fulfillment im EMEA-MaßstabAutoStore gewinnt in der gesamten EMEA-Region, wo die Nachfrage nachHochleistungs-Automatisierung auf hohem Niveau bleibt, weiterhin stark an Fahrt.In der Region sind derzeit 931 aktive Systeme in 35 Ländern in Betrieb, dieBranchen wie Einzelhandel, E-Commerce, Gesundheitswesen und Fertigung bedienen -mit weiteren 172 Systemen, die zur Installation anstehen.Allein in den letzten Jahren sind in der EMEA-Region 322 neue Systemehinzugekommen, was die kontinuierlichen Investitionen in skalierbare,zukunftssichere Automatisierungslösungen für Umgebungen mit hohem Warendurchsatzwiderspiegelt. Heute arbeiten in der EMEA-Region AutoStore-Systeme mit:- 34.301 Robotern- 33,7 Millionen Bins- 8.659 PortsAutoStore-Systeme benötigen im Durchschnitt nur 27 Sekunden, um Bins zu fördernund können dringende Aufträge in weniger als vier Minuten erfüllen. DieTechnologie hilft dadurch Unternehmen in der Gesamten EMEA-Region dabei, denBetrieb zu rationalisieren, Lagerfläche zu reduzieren und die Arbeitsumgebung zuverbessern - dies alles bei gleichbleibend hoher Verlässlichkeit undPerformance.Neue Führung für ein neues KapitelUm diese nächste Phase in der Region zu leiten, wurde Frode S. Robberstad zumPresident of EMEA ernannt. Robberstad ist von Beginn an Teil von AutoStore undhat 2002 als erster ein AutoStore-System in einer Live-Umgebung betrieben. Seit2017 hat er eine Schlüsselrolle beim Aufbau des AutoStore-Partnernetzwerks undder kommerziellen Präsenz in der Region gespielt.Außerdem steht in diesem Jahr das 20-jährige Jubiläum des ersten von ElementLogic betriebenen AutoStore-Systems an. Diese frühe Zusammenarbeit legte denGrundstein für eine neue Ära der Lagerautomatisierung, die auf Modularität,Effizienz und langfristiger Wertschöpfung aufbaut.