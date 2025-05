Ist die Rallye entfesselt? Druck im Kessel steigt. Uranpreis zieht an. Uranaktien mit satten Kursgewinnen Im Schatten von Gold und Silber schwingt sich Uran zu einem Comeback auf. In den letzten Wochen legte der Uranpreis kräftig zu. Die Aktienkurse der Uranunternehmen zogen daraufhin deutlich an. Ist die Rallye entfesselt?