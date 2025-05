SCHOTT Pharma - Aktie im Rampenlicht - 20.05.2025

Mit einer Performance von +8,28 % konnte die SCHOTT Pharma Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von SCHOTT Pharma einen Gewinn von +20,08 % verbuchen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,09 % geändert.

In den Fokus rückt die Marke von 24.000 Punkten. Bei den Einzelwerten geht es heute um Nvidia, JPMorgan, Alphabet, Gerresheimer, Secunet, Schott Pharma und die Vienna Insurance Group. Marco Uome informiert über die Lage an den Märkten.

Die vage Hoffnung auf eine mögliche Waffenruhe in der Ukraine könnte dem Dax nach seinem Rekordhoch vom Wochenauftakt am Dienstag eine weitere Bestmarke bescheren. Der X-Dax signalisierte eine Stunde vor dem Börsenstart für den Leitindex ein Plus …

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Aktien von Schott Pharma von 26 auf 32 Euro angehoben und die Papiere von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Der Spezialist für Arzneimittelaufbewahrung und -verabreichung …