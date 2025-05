Wegen schwachem US-Dollar: Warum Schwellenmärkte jetzt der Geheimtipp sind!

"Wir hatten im letzten Jahr, 2024, ein Gewinnwachstum von 12 Prozent in den Schwellenmärkten“, sagte Foster im Podcast "Money Life with Chuck Jaffe" vom 15.Mai. "Wir scheinen auch in diesem Jahr auf Kurs für 12 Prozent zu sein, selbst mit Zöllen, und solch ein aufeinanderfolgendes Wachstum hatten wir schon lange nicht mehr in dieser Größenordnung."

Foster kennt sich mit Emerging Markets aus. Er gründete Seafarer im Jahr 2011 und verfolgt beruflich seit 1996 die Entwicklungen in Emerging Markets.

"Unsere Währungen haben sich tatsächlich gegenüber dem Dollar gestärkt, nicht geschwächt", fügte er hinzu. "Stärkere Unternehmensgewinne kombiniert mit Währungen, die zumindest stabil gegenüber dem Dollar sind und möglicherweise sogar zulegen, bilden einen ziemlich günstigen Hintergrund."

Foster bemerkte, dass der geschwächte Dollar im Vergleich zu den Währungen der Schwellenländer ein Segen sei.

"Wir hören davon, dass der Dollar König ist, aber leider ist er es nicht mehr wirklich", sagte Foster. "Er ist kein König gegenüber Gold... Er ist kein König gegenüber Bitcoin... und er ist kein König gegenüber einer Tüte Doritos".

Fosters Fonds, der von Morningstar eine Vier-Sterne-Bewertung erhält, ist in diesem Jahr um mehr als 11,5 Prozent gestiegen und gehört damit zu den besten 20 Prozent seiner Vergleichsgruppe für Emerging Markets. Foster ist auch Co-Manager des Seafarer Overseas Value, eines Fünf-Sterne-Fonds mit etwa 100 Millionen US-Dollar an Vermögenswerten, der in diesem Jahr fast 16 Prozent zugelegt hat.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion