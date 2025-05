BioFlag präsentiert innovative probiotische Lösungen auf der Vitafoods Europe 2025

Zu den wichtigsten Innovationen gehören:

Bifidobacterium animalis subsp. lactis BL-99, das aus chinesischen probiotischen Mutter-Kind-Stammbibliothek des Unternehmens stammt. BL-99 ist von zwölf chinesischen Erfindungspatenten abgedeckt, die sich auf die Darmgesundheit, die Regulierung des Immunsystems und die Knochengesundheit beziehen, und wird häufig in Säuglingsnahrung, Joghurt und Nahrungsergänzungsmitteln verwendet.

Lactobacillus paracasei K56, isoliert aus dem Darm gesunder chinesischer Säuglinge und klinisch erwiesen wirksam bei der Reduzierung von Körperfett, viszeralem Fett und Taillenumfang[1]. Dieser Stamm hat neun chinesische Erfindungspatente erhalten und wird durch zwölf veröffentlichte Forschungsstudien gestützt.

Bifidobacterium animalis subsp. lactis CP-9, gewonnen aus der Muttermilch gesunder chinesischer Mütter, patentiert in China zur Bekämpfung von Fettleibigkeit und zur Behandlung oder Prävention von Gelbsucht.

Als Vertreterin der chinesischen Probiotikabranche hat die BIOFLAG CO.LTD. ihre Fähigkeiten in der gesamten industriellen Kette unter Beweis gestellt:

Eine firmeneigene Bibliothek mit über 3.500 Stämmen und mehr als 30 funktionalen Screening-Plattformen

Mehr als 130 erteilte Patente und über 100 veröffentlichte wissenschaftliche Arbeiten

Internationale Zertifizierungen wie GMP, FSSC22000 und HALAL

Produktionskapazitäten für Pulver, Tabletten, Kapseln und andere Darreichungsformen

Während der Messe schloss BIOFLAG CO., LTD. Kooperationsvereinbarungen mit Dutzenden von Unternehmen und Institutionen aus Europa, Nordamerika und anderen Ländern. Ein Unternehmenssprecher erklärte: „Auf der Grundlage unserer fast zwei Jahrzehnte langen Erfahrung mit funktionellen Probiotika sind wir weiterhin bestrebt, Innovationen in der Forschung und Entwicklung sowie in der intelligenten Herstellung voranzutreiben, um unseren Kundinnen und Kunden weltweit überlegene Gesundheitslösungen zu bieten."

Weitere Informationen finden Sie unter: https://en.bioflag.com/

[1] Kadeer G, Fu W, He Y, et al. Effect of different doses of Lacticaseibacillus paracasei K56 on body fat and metabolic parameters in adult individuals with obesity: a pilot study[J]. (Wirkung verschiedener Dosen von Lacticaseibacillus paracasei K56 auf Körperfett und Stoffwechselparameter bei erwachsenen Personen mit Adipositas: eine Pilotstudie[J].) Nutr Metab. 2023, 20(1): 16.

