Dell und Nvidia bauen KI-Fabrik der Zukunft – Wall Street feiert den Deal

Im Fokus der neuen Zusammenarbeit steht der Aufbau einer sogenannten AI Factory, die Unternehmen weltweit Zugang zu leistungsstarken KI-Lösungen ermöglichen soll.

Gemeinsam mit Nvidia will Dell künftig eine neue Generation von Recheninfrastruktur liefern, die speziell auf den gesamten Lebenszyklus künstlicher Intelligenz ausgerichtet ist – vom Training über die Inferenz bis zur produktiven Nutzung. Die "Dell AI Factory with Nvidia" soll laut Unternehmensangaben "Innovationen für beschleunigte Rechen- und Datenverarbeitung vorantreiben, Abläufe rationalisieren und schnellere Ergebnisse in jeder Phase des KI-Einsatzes erzielen".