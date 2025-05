Chemieindustrie legt zu Jahresbeginn zu

El_Matador schrieb 17.05.25, 23:33

Der WSJ Artikel war interessant, laesst aber auch Fragen offen. Ich verstehe es so: Chapter 11 fuer Monsanto bedeutet nicht das ganze Crop Science Geschaeft in die Insolvenz zu schicken. Es muesste ein Carve-out gemacht werden so dass Monsanto als Huelle mit Klagen verbleibt, vermutlich waere das Glyphosatgeschaeft dabei. Ich glaube dass zunaechst abgewartet wird, wie sich der Supreme Court verhaelt. Falls er die Behandlung des Themas ablehnt, dann koennte es sein dass Bayer das Chapter 11 Thema angeht. Ich glaube, dass Bayer ein Chapter 11 eigentlich nicht wirklich will und Stimmung macht, dass ohne Glyphosat die Lebensmittelversorgung in Amerika gefaehrdet waere. Der Bayer-Vorstand hat vom Aufsichtsrat offenbar 12-18 Monate bekommen. Es bleibt spannend wo der Kurs zum Jahresultimo 2026 stehen wird, bei 20€ oder bei 40-60€. Es waere auch interessant zu sehen, was der Aufsichtsrat macht wenn das Thema in 12-18 Monaten nicht geloest ist und weitgehend unveraendernd vor sich hinschlummert. Die Bilanz haelt diese Zeitspanne durchaus noch aus. Sie koennen den Vorstand natuerlich entlassen aber wer soll die Probleme dann loesen? Vielleicht kaeme dann einfach eine Aufspaltung zutage um wenigstens dem Pharmageschaeft und dem CHC-Geschaeft eine neue eigene Zukunft ohne Belastungen aus der Verwandtschaft zu ermoeglichen.