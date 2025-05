High Tide eröffnet zwei neue Canna Cabana-Standorte in Ontario und Alberta

Calgary, AB, 20. Mai 2025 / IRW-Press / High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA), das erfolgreiche, auf den Einzelhandel fokussierte Unternehmen, das darauf ausgerichtet ist, in jeder Sparte des Cannabissektors echten Mehrwert zu schaffen, gab heute bekannt, dass sein Canna Cabana-Cannabis-Einzelhandelsgeschäft in der 300 King George Road in Brantford, Ontario, am 20. Mai 2025 mit dem Verkauf von Cannabisprodukten für Genusszwecke und dem entsprechenden Konsumzubehör an erwachsene Personen beginnen wird. Zudem wird das Canna Cabana-Einzelhandelsgeschäft für Cannabisprodukte mit der Adresse 722 85th Street SW in Calgary, Alberta, am 23. Mai 2025 den Verkauf von Cannabisprodukten für Genusszwecke und dem entsprechenden Konsumzubehör an erwachsene Personen aufnehmen. Mit diesen Eröffnungen verfügt High Tide nun über insgesamt 199 Canna Cabana-Filialen in Kanada, davon 82 in der Provinz Ontario und 86 in der Provinz Alberta.