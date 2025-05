Schon jeder dritte Entscheider setzt auf Künstliche Intelligenz (FOTO)

Karlsruhe (ots) - Künstliche Intelligenz (KI) ist im Alltag kleiner und

mittelständischer Unternehmen (KMU) angekommen. Bereits jede dritte Firma (32 %)

setzt auf die zukunftsweisende Technologie - das ergab eine aktuelle

YouGov-Studie* im Auftrag von IONOS. Der Anteil KI-nutzender Unternehmen ist

innerhalb eines Jahres um 11 Prozentpunkte gestiegen. Weitere 40 Prozent wollen

KI einsetzen, wenn sie günstig oder kostenlos verfügbar ist. Der

Paradigmenwechsel ist in vollem Gange - KI ist nicht länger nur ein Thema für

Konzerne.



"Künstliche Intelligenz ist kein Zukunftsthema mehr, sie verändert schon heute

Prozesse, Arbeitsweisen und die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen," sagt

Achim Weiß, CEO von IONOS. "KI hat das Potenzial, den deutschen Mittelstand

produktiver, kreativer und widerstandsfähiger zu machen. Wenn Unternehmen KI

sinnvoll einsetzen, profitieren nicht nur sie, sondern die gesamte Wirtschaft.

Mit unserem kürzlich gelaunchten KI-Assistenten IONOS GPT haben wir einen

einfachen, sicheren Zugang für alle zu dieser Schlüsseltechnologie geschaffen -

ohne hohe Kosten oder komplexe Hürden."





KI hält, was sie verspricht - und bietet sogar mehr



Die Studie zeigt: Die Erwartungen der Firmen an Künstliche Intelligenz werden

erfüllt und teilweise sogar übertroffen. Die Befragten berichten von messbaren

Effekten:



- 56 Prozent nennen schnellere, effizientere Prozesse als Vorteil,

- 52 Prozent sehen eine Entlastung bei Routineaufgaben,

- 51 Prozent profitieren von kreativen Impulsen.



Bei Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit zeigt KI im Vergleich zu Daten aus

dem Jahr 2023 (https://www.ionos.de/newsroom/news/umfrage-zu-ki-kmu-erkennen-vor

teile-zoegern-aber-noch-beim-einsatz/) sogar mehr Wirkung als erhofft: Jeweils

46 Prozent der Befragten sehen in diesen Bereichen klare Vorteile durch den

Einsatz von KI - das ist ein Anstieg von je mehr als fünf Prozentpunkten.



KI für den Mittelstand: Kosteneffizienz, Kontrolle und Sicherheit



Kleine und mittelständische Unternehmen achten auch bei KI auf

Wirtschaftlichkeit. Insgesamt 40 Prozent der Befragten wollen die Technologie

nutzen, wenn sie kaum etwas oder nichts kostet: Für 24 Prozent dürfen

KI-Lösungen maximal ein Prozent ihres monatlichen Umsatzes ausmachen, 16 Prozent

würden kostenlose Tools einsetzen.



Zugleich ist in der aktuellen weltpolitischen Situation Datenschutz kein

"Nice-to-have", sondern eine Grundvoraussetzung: Über 80 Prozent der Befragten

fordern von ihrem Hosting- und Cloud-Anbieter die volle Datenkontrolle über ihre

Daten - vor allem den Schutz vor Zugriffen durch ausländische Behörden. Der

Bedarf nach souveränen europäischen Cloud-Lösungen ist demnach auch bei kleinen

und mittelständischen Unternehmen angekommen.



Angebote wie IONOS GPT treffen hier den Nerv der Zeit. Europas führender

Digitalisierungspartner hat mit IONOS GPT kürzlich eine kostenlose,

DSGVO-konforme und souveräne KI-Lösung (https://www.ionos.de/newsroom/news/ionos

-gpt-sichere-souveraene-europaeische-chatgpt-alternative-gestartet/) auf den

Markt gebracht - speziell für den Einsatz in Unternehmen kleinerer und mittlerer

Größe. Gehostet in Deutschland, transparent und ohne die Verwendung

personenbezogener Daten zu Trainingszwecken.



"Künstliche Intelligenz wird den deutschen Mittelstand grundlegend

transformieren," sagt Achim Weiß, CEO von IONOS. "Sie hilft kleinen Betrieben,

Zeit zu sparen, den Fachkräftemangel abzufedern und sich auf das zu

konzentrieren, was sie wirklich auszeichnet: Innovation, Nähe zum Kunden und

unternehmerischen Mut. Mit IONOS GPT zeigen wir, wie einfach, sicher und

datenschutzkonform der Einstieg gelingt."



*Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGov Deutschland

GmbH im Auftrag von IONOS unter insgesamt 1.038 Entscheidern aus kleinen und

mittelständischen Unternehmen mit bis zu 250 Mitarbeitern in Deutschland

(Befragungszeitraum Januar 2025).



