Banken steigern Effizienz und Margen / Kunden begrüßen den Einsatz / KI ist wettbewerbsentscheidend

Frankfurt (ots) - Künstliche Intelligenz (KI) hat sich als Schlüsseltechnologie

in der Kreditwirtschaft etabliert - allerdings mit unterschiedlichen

Erwartungen. Während private Institute eine Vorreiterrolle einnehmen und auf

Wettbewerbsvorteile durch effizientere Kreditprozesse setzen, stehen Sparkassen

und Genossenschaftsbanken unter Handlungsdruck. Dies zeigt eine aktuelle Studie

der auf Finanzdienstleister spezialisierten Unternehmensberatung Cofinpro AG,

für die 109 Kreditentscheider befragt wurden.



"Die Studienergebnisse belegen: KI ist kein Zukunftsthema mehr, sondern ein

entscheidender Wettbewerbsfaktor - jedes Institut muss sich mit der Technologie

auseinandersetzen", sagt Sven Dost, Senior Manager bei Cofinpro. "Noch haben die

Privatbanken klar die Nase vorn, aber auch Sparkassen und Genossenschaftsbanken

beginnen zunehmend, KI in ihre Prozesse zu integrieren."





Während 84 Prozent der Institute grundsätzlich ein hohes Potenzial im Einsatz

von KI sehen, unterscheiden sich die Erwartungen an die eigene

Wettbewerbsfähigkeit deutlich. Zwei Drittel der Privatbanken versprechen sich

konkrete Vorteile durch KI - bei den Sparkassen sind es 53 Prozent, bei den

Genossenschaftsbanken nur noch 47 Prozent. Gleichzeitig befürchten 68 Prozent

der Genossenschaftsbanken, bei fehlender Initiative den Anschluss zu verlieren -

mehr als jede andere Institutsgruppe. "Obwohl die Genossenschaftsbanken bislang

weniger Vorteile sehen, nehmen sie das Risiko besonders ernst - ein Indiz für

strategischen Nachholbedarf", so Branchenexperte Dost.



57 Prozent der Institute verfügen über eine übergreifende KI-Strategie im

Kreditgeschäft. Und: Ist eine solche vorhanden, wird sie in 83 Prozent der Fälle

auch konsequent umgesetzt. Das zeigt nach Ansicht von Dost, "dass KI in vielen

Häusern nicht nur theoretisch gedacht wird - die Institute gehen aktiv in die

Umsetzung."



Prozessoptimierung steht im Vordergrund



Banken sehen den Nutzen von KI vor allem in der Beschleunigung und Vereinfachung

von Kreditprozessen. 55 Prozent erwarten verbesserte Abläufe, 51 Prozent

geringere Kosten - nur 27 Prozent nennen günstigere Konditionen für Kunden als

Vorteil. "Schneller ja, günstiger nein - KI bringt Effizienz und kann zur

Margenausweitung genutzt werden", fasst Cofinpro-Manager Dost zusammen.



Im Einsatz dominieren Use Cases rund um Antragstellung, KYC, Risikoanalyse und

Auszahlung. Privatbanken sind mit 53 Prozent operativer Nutzung führend,

Sparkassen und Genossenschaftsbanken sind häufiger noch in der Pilot- oder

Entwicklungsphase.



Großes Potenzial in der Antragsstrecke



Die größten Potenziale für den Einsatz von KI sehen die Befragten bei der

Dokumentenanalyse (44 Prozent), der Kreditgenehmigung (41 Prozent) und der

Antragstellung (39 Prozent). Damit seien die Möglichkeiten aber noch lange nicht

ausgeschöpft, so Dost: "Entlang der Wertschöpfungskette zeigt sich ein breites

Spektrum - vom Scoring bis zur Auszahlung."



Trotz der steigenden Zahl an Projekten ist der Weg zu einer erfolgreichen

Umsetzung nicht ohne Hürden. 30 Prozent der begonnenen KI-Projekte im

Kreditgeschäft werden vorzeitig abgebrochen. Hauptgründe sind fehlendes

Know-how, schlechte Datenqualität und mangelndes Commitment auf Managementebene.

Gute Planung, fundiertes Wissen und realistische Erwartungen sind Dost zufolge

entscheidend, sonst werde sich der Projekterfolg nicht einstellen.



Dort, wo KI bereits mit Endkunden interagiert, ist das Feedback eindeutig: 94

Prozent der Banken berichten von positiver Resonanz. Lediglich 6 Prozent hören

kritische Stimmen. "Das Kundenfeedback ist eindeutig: KI wird akzeptiert und

sogar begrüßt - ein klares Signal, jetzt konsequent weiterzugehen und

Anwendungsfälle mit echtem Mehrwert zu entwickeln", so das Fazit von

Branchenkenner Dost.



Über die Studie



Die Cofinpro AG hat 109 Abteilungs-, Bereichs- und Projektleiter aus dem

Kreditgeschäft deutscher Finanzdienstleister zu ihren Erfahrungen und

Erwartungen im Umgang mit KI befragt. Die vollständige Studie steht hier zum

Download zur Verfügung (https://cofinpro.de/Studie-KI-im-Kreditgeschaeft) .



Über Cofinpro ( http://www.cofinpro.de/ )



Cofinpro unterstützt Deutschlands führende Banken und Fondsgesellschaften in der

Management-, Fach- und Technologieberatung. Zu den Kunden zählen große

Geschäfts-, Landes- und Förderbanken sowie die genossenschaftliche Finanzgruppe.

Gegründet 2007 als mitarbeitergetragene Aktiengesellschaft beschäftigt die

Unternehmensberatung inzwischen rund 250 Bank- und Technologieexperten. Das Haus

hat 2025 zum 15. Mal in Folge vom Great Place to Work® Institut die Auszeichnung

als einer der besten Arbeitgeber Deutschlands erhalten.



Pressekontakt:



corpNEWSmedia

Christoph Seeger

Redaktion

Tel.: +49 (0) 40 207 6969 81

E-Mail: mailto:christoph.seeger@corpnewsmedia.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/104351/6037983

OTS: Cofinpro AG