Canada Life Grundfähigkeitsschutz feiert 25 Jahre / Erneutes Update für die Produktinnovation (FOTO)

Köln (ots) - Mit der Grundfähigkeitsversicherung markierte Canada Life vor 25

Jahren ihren Einstieg auf dem deutschen Markt. Damit setzte der

Lebensversicherer in der Folge einen neuen Marktstandard. Mit dem Update feiert

der Erfinder das Produkt und dessen Markt-Jubiläum. Wie bereits bei anderen

Produkten hat Canada Life auch beim Grundfähigkeitsschutz die Abfragezeiträume

auf 3 Jahre verkürzt und bietet eine Günstigerprüfung bei Berufswechseln an.



Neue Zusatzoptionen und Günstigerprüfung





Canada Life hat die Definitionen der Grundfähigkeiten weiter vereinfacht und die

Annahmerichtlinien verbessert. Die ab sofort verfügbare Berufswechsel-Option mit

Günstigerprüfung sorgt dafür, dass Kundinnen und Kunden im besten Fall einen

günstigeren Tarif bekommen.



Zudem gibt es ab sofort die wählbaren Zusatzoptionen PsychePlus und

FähigkeitenPlus. Die Option PsychePlus sichert Kunden ab, wenn sie aufgrund

psychischer Ursachen nicht mehr als 3 Stunden täglich arbeiten können. Durch die

Zusatzoption FähigkeitenPlus können Kunden den Verlust zusätzlicher Fähigkeiten

absichern. Diese Zusatzfähigkeiten schließen unter anderem Fühlen, Schmecken,

Greifen oder Halten sowie Bildschirmarbeit ein.



Unterstützung im Ernstfall



Der Premium Grundfähigkeitsschutz beinhaltet nun auch eine Gutachtenhilfe. Bei

einer Anfrage zu einem medizinischen Gutachten im Fall einer Leistungsprüfung

unterstützt Canada Life mit bis zu 6 monatlichen Rentenzahlungen, um die Zeit zu

überbrücken. Zudem ist eine Zusatzzahlung möglich, mit der der Versicherer die

Kosten im Zusammenhang mit einer besonderen Beeinträchtigung mit bis zu 2

Monatsrenten unterstützt.



Längere Absicherungszeiten und erhöhter Schutz



Der Lebensversicherer hat den maximalen Zeitraum des Schutzes auf 62 erhöht, um

den Zeitraum ab Einschulung mit 5 Jahren bis zum Rentenbeginn mit 67 abzudecken.

Dadurch entsteht keine Lücke im Schutz, sondern die Grundfähigkeiten sind bis

zum Renteneintritt abgesichert.



Die erneuerte Nachversicherungsgarantie bietet die Möglichkeit, die Rente auf

bis zu 75% des Bruttogehalts zu erhöhen, wenn der erste Job angetreten wird. Der

Kunde kann ebenfalls eine Erhöhung innerhalb der ersten fünf Jahre einmalig und

dann jedes 5. Jahr bis zum 15. Jahrestag der Police in Anspruch nehmen, die an

keine bestimmten Lebensereignisse gebunden ist.



"Vor 25 Jahren haben wir die Versicherungsbranche mit der Einführung der

Grundfähigkeitsversicherung nachhaltig verändert. Heute bieten mehr als 20

Versicherer ähnliche Produkte an und wir sind stolz darauf, diesen Schutz

erfunden zu haben", sagt Igor Radovic, Vorstandsmitglied bei Canada Life.

"Natürlich hat sich das Leben der Menschen in 25 Jahren stark verändert und

dieser Lebensrealität tragen wir mit unserem erneuten Produktupdate Rechnung.

Zum Beispiel durch die neuen Zusatzoptionen und die Verlängerung der

Schutzdauer."



