Daten machen Männerträume wahr / WEBER zündet mit Ad Alliance und Mediascale die erste datenbasierte Fußball-Grill-Kampagne - situativ, smart, zündend

Köln (ots) - Wetter gut, Spiel läuft, Fleisch auf dem Rost - so sieht die

vermutlich passendste Werbung für WEBER aus. Das haben Ad Alliance, Mediascale

und der Hersteller für Premium-Grillgeräte realisiert. Möglich macht's eine neue

Generation von Video Ads, die nicht nur sichtbar, sondern situativ relevant

sind. Egal ob Bundesliga, DFB Pokal oder Club WM, wenn das Wetter passt und der

Lieblingsverein ein Spiel hat, dann gibt es nicht nur die Einblendung zur

Wettervorhersage, sondern auch den Hinweis: "Das Wetter spielt mit! Jetzt schon

die nächste Grillparty planen!". Also: Timing. Treffer. Relevanz.



Kein Zufall, sondern künstliche Intelligenz





Die Idee hinter dem Dynamic Online Video Ad ist die intelligente Vernetzung vonsituativem Gespür und smarter Kreativität - gestützt durch datenbasiertesTargeting. Die dynamisierten Pre- und Mid-Rolls werden mit lokalen Wetterdatenund Spielständen verschiedener Fußball-Events angereichert, um automatisiert undpunktgenau ausgeliefert zu werden, und zwar auf allen relevanten Videoscreens -vom Big Screen, vor allem über Connected TV, über Desktop und Laptop bis hin zuMobile Screens. Adressiert werden Männer ab 30 Jahre. Auch wenn die Temperaturennicht so ganz ideal sind oder am Wochenende keine spannende Spielbegegnung ist,schürt WEBER die Vorfreude aufs Grillen mit entsprechenden Botschaften.Die dynamisch adressierten Spots entstanden in Zusammenarbeit mit der digitalenKreativagentur Cynapsis. Die gezielte Ausspielung basierte auf situativen Datenaus der hauseigenen DMP der Agentur.Media à la carte"Unsere Marke steht für echtes Erlebnis - und genau das wollten wir auch in derKommunikation spürbar machen: nah am Moment, nah an der Zielgruppe, genau dann,wenn Grillen mehr ist als nur eine Mahlzeit. Die Ad Alliance hat diesen Anspruchin Medialogik übersetzt", erklärt Adrian Eck , Senior Brand Activation Manager,Weber-Stephen Deutschland."Dynamic Video Ads sind für uns der logische nächste Schritt im Total Video-Ansatz und bringen eine neue Farbe in die Bewegtbildwelt. Mit diesemProdukt machen wir aus einem Spot einen Moment. Hier spürt man, wie Kontext,Timing und Technologie perfekt zusammenspielen und so für mehr Relevanz undWirkung sorgen", sagt Frank Vogel , Geschäftsführer Ad Alliance."Wir haben nicht einfach geplant, wir haben antizipiert: wann, wo und wieMenschen bereit sind für Genuss, Fußball und Werbung. So wird aus Mediaplanungsituative Kommunikation. Zusammen mit WEBER als First Mover konnten wir eineneue Benchmark für datengetriebene Bewegtbildkampagnen setzen", ergänzt MarianBunte , Managing Director, Mediascale.Ad AllianceAd Alliance ist die Vermarktungseinheit von RTL Deutschland. Führend in Sachenindividueller, crossmedialer Markenkommunikation und verantwortlich für dieVermarktung der Sender und Angebote von RTL Deutschland, der Bauer Media Groupsowie des Video- und Addressable TV-Netzwerk von RTL AdAlliance. Zusätzlichvermarktet das Team ausgewählte Marken bzw. Gattungen für Media Impact alsDienstleister bzw. Eigenhändler. Das Portfolio umfasst rund 500 Medienmarkensowie die Gattungen TV, Print, Digital, ATV und Audio - und erreicht somit knapp100 Prozent der Menschen in Deutschland. Inhaltliche Beratung sowie der Einsatzinnovativer technologischer Lösungen ist Teil der Markeninszenierungen - vonProgrammatic bis hin zur kontext- und datenbasierten Werbeausspielung.https://www.ad-alliance.de/cms/datenschutz/impressum.html sowie LinkedIN (https://www.linkedin.com/uas/login?session_redirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fad-alliance%2Fposts%2F%3FfeedView%3Dall)Neuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter https://media.rtl.com/ finden Journalist:innen alleNeuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. AbonnierenSie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken undInteressen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhaltenmöchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos,Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen undProtagonist:innen.Pressekontakt:Zarifa Schmitt: Senior Managerin Unternehmenskommunikation RTL Deutschland | T:+49 221-456-74201 | zarifa.schmitt@rtl.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/129273/6037993OTS: Ad Alliance