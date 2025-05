Platin das neue Gold? China treibt Platin-Nachfrage auf Jahreshöchststand

Die Nachfrage nach Platin zieht in China kräftig an. So wurden im April 11,5 Tonnen des Edelmetalls importiert – so viel wie seit einem Jahr nicht mehr. Hinter diesem Boom stehen die steigenden Goldpreise sowie die Tatsache, dass viele Juweliere und Anleger sich strategisch für Platin entscheiden.

Laut Daten des World Platinum Investment Council (WPIC) hat sich die Nachfrage nach Platin-Barren und -Münzen in China im ersten Quartal mehr als verdoppelt. Damit liegt das Land nun vor Nordamerika und ist der größte Markt für Platin-Investments. Besonders institutionelle Anleger setzen auf das Edelmetall, das seit Jahresbeginn rund zehn Prozent im Plus liegt, obwohl die Preise deutlich niedriger sind als beim Hoch im Jahr 2021.