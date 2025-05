Horizon3.ai erhält die FedRAMP High-Zertifizierung und erfüllt damit sein Engagement für die Sicherheit des öffentlichen Sektors

San Francisco (ots) - Horizon3.ai, der weltweite Marktführer im Bereich

Offensive Security, gab jüngst bekannt, die "Federal Risk and Authorization

Management Program (FedRAMP) High Authorization" erhalten zu haben. Dies

ermöglicht es Horizon3.ai, auch die sicherheitsempfindlichsten Bundesmissionen

zu unterstützen. Dieser Meilenstein erfüllt das zuvor angekündigte Engagement

von Horizon3.ai, eine beweisbasierte Sicherheitslösung für Regierungsbehörden

bereitzustellen, die auf den höchsten Compliance- und Risikostufen tätig sind.



Die neu autorisierte Plattform von Horizon3.ai, NodeZero Federal, ist nun für

Bundesbehörden unter der FedRAMP High-Baseline verfügbar. Aufbauend auf der

bewährten kommerziellen Version der NodeZero Offensive Security Platform wurde

NodeZero Federal speziell entwickelt, um den erhöhten Sicherheits- und

Compliance-Anforderungen von Regierungsumgebungen gerecht zu werden. Mit dieser

Autorisierung ist Horizon3.ai der erste und einzige Cybersicherheitsanbieter,

der kontinuierliches, autonomes Pentesting innerhalb dieses strengen

regulatorischen Rahmens anbieten darf.





"Wir haben NodeZero entwickelt, um Verteidiger dabei zu unterstützen,Schwachstellen und Sicherheitslücken zu finden und zu beheben, bevor Angreiferdiese ausnutzen - und mit der FedRAMP High-Zertifizierung können wir nunproaktiv kritische Bundesysteme sichern", sagte Snehal Antani, CEO undMitbegründer von Horizon3.ai. "Unsere Wurzeln liegen in der nationalenSicherheit, und da sich die Cyberkriegsführung in einem noch nie dagewesenenTempo weiterentwickelt, setzen wir uns dafür ein, die Cyber-Resilienz derdigitalen Infrastruktur des Landes zu stärken, wobei die Unterstützung vonSecret- und Top-Secret-Systemen unser nächstes großes Fokusgebiet ist."Diese Autorisierung baut auf dem Erfolg von Horizon3.ai mit Bundespartnern wiedem NSA Cybersecurity Collaboration Center (CCC) Programm auf. Im Rahmen von CCCunterstützt Horizon3.ai das kontinuierliche autonome Penetrationstestprogramm(CAPT) der NSA, bei dem Lieferanten der Verteidigungsindustrie (DIB) NodeZeronutzen, um als Nation-State-Angreifer zu agieren, reale Angriffspfade zuidentifizieren und zu priorisieren sowie ihre Verteidigungsmaßnahmenkontinuierlich zu validieren."Mit unserer FedRAMP High Authorization können wichtige Lieferanten undBundesbehörden ihre Cybersicherheit überprüfen und verbessern, umsicherzustellen, dass begrenzte Ressourcen gezielt für das Beheben wirklichwichtiger Probleme eingesetzt werden", sagte Matt Hartley, CRO bei Horizon3.ai."Diese Behörden können CISA Known Exploitable Vulnerabilities (KEV) (Bekannteausnutzbare Schwachstellen) in großem Umfang finden, beseitigen und deren