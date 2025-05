Dynamisches 1. Quartal 2025 dank strategischer Wachstumsinitiativen

Die aktuellen Quartalszahlen bestätigen die Resilienz von ISX Financial EU Plc (ISX Plc) in einem herausfordernden Marktumfeld. Damit festigt das Unternehmen seine Rolle als innovativer Banktech-Anbieter im europäischen Zahlungsverkehr.

Der Banktech-Pionier ISX Financial EU Plc (ISX Plc) hat im ersten Quartal 2025 eindrucksvoll bewiesen, wie sich technologische Exzellenz in Kombination mit einer gezielten Wachstumsstrategie auch in einem wirtschaftlich schwierigen Umfeld auszahlen können. Denn das Unternehmen konzentriert sich auf den Aufbau einer skalierbaren und sicheren Infrastruktur für Sofortzahlungen, die es Kunden ermöglicht, mit größerer Effizienz grenzüberschreitend Transaktionen abzuwickeln.

Hierzu bietet ISX Plc End-to-End-Lösungen in den Bereichen Zahlungsverkehr, Fremdwährungstransaktionen, E-Geld, Open Banking sowie Konto- und Zahlungsdienste. Zum Beispiel stellt ISX Plc über seine Marken ISXMoney und PaidBy maßgeschneiderte Multiwährungskonten und Instant-Payment-Lösungen bereit. Als autorisierte E-Geld-Institution mit regulatorischer Zulassung in der EU und im Vereinigten Königreich ist ISX Plc außerdem mit Zahlungssystemen wie Mastercard, UnionPay, SEPA, SWIFT und JCB verknüpft. Darüber hinaus kommt die eigene Kernbankentechnologie in mehr als 15 Finanzinstituten in Europa und Asien zum Einsatz.

Umsatz- und Bilanzwachstum trotz schwachem Konsumklima

Ein resilientes Geschäftsmodell - denn trotz einer pessimistischen Verbraucherstimmung in Schlüsselmärkten wie Deutschland konnte ISX Plc im ersten Quartal 2025 ein deutliches Wachstum verzeichnen. Die Umsatzerlöse stiegen im Vergleich zum Vorjahresquartal um 12 % auf €16,0 Mio. und markierten damit das stärkste Jahresviertel seit Bestehen des Unternehmens. Das Nettovermögen legte im Vergleich zu Q1 2024 um beeindruckende 114 % zu und verbesserte sich gegenüber dem Vorquartal um weitere 14 % auf €48,1 Mio. Trotz gestiegener Kosten - unter anderem aufgrund der Einführung eines neuen SEPA-Lastschriftverfahrens und höherer Verkaufsprovisionen - konnte ISX Plc eine stabile EBITDA-Marge von 53 % aufrechterhalten.