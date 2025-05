Anbieter von cloudbasiertem Order Management fulfillmenttools gewinnt neuen Kunden Thalia

Köln (ots) - Seit 2020 unterstützt https://fulfillmenttools.com/unternehmen/

zahlreiche Händler mit ihren Order Management-Lösungen dabei, eine eigene

Omnichannel-Erlebniswelt aufzubauen, die stationären und Online-Handel nahtlos

verbindet. Auch Thalia, marktführender Omnichannel-Buchhändler im

deutschsprachigen Raum setzt künftig auf die Lösungen von fulfillmenttools:

Derzeit baut das Unternehmen im Rahmen seiner Logistikstrategie "Log2025" mit

dem sogenannten Omnichannel-Hub im westfälischen Marl ein eigenes Logistik- und

Produktionszentrum. In diesem Zuge wurde auch die IT-Infrastruktur analysiert

und optimiert: Anstelle der bestehenden Order Management-Lösung kommt jetzt ein

modernes, cloudbasiertes Order Management von fulfillmenttools zum Einsatz, das

vor allem die Effizienz des Omnichannel-Modells erhöht.



Ganzheitliche Planung und Steuerung der Supply Chain für mehr Effizienz





Als eines der wesentlichen Elemente in der neuen IT-Infrastruktur steigert das

Order Management von fulfillmenttools die Effizienz der Omnichannel-Prozesse,

indem es die Warenverfügbarkeit sowie den Servicegrad erhöht und die Bestände

reduziert. Dazu ermittelt fulfillmenttools für das gesamte Logistiknetzwerk von

Thalia die optimalen Bezugswege für alle Produktgruppen und Sortimente - von der

Endkundenbestellung über die Nachbestellung in der Buchhandlung bis hin zu den

Lieferanten weltweit. Mit der geplanten Einführung des

"Ship-from-Store"-Konzepts werden Buchhandlungen zukünftig auch als Versandlager

fungieren. Weitere Vorteile des Order Managements von fulfillmenttools sind die

schnelle Integration des Systems und die verbesserte Datenqualität.



Für fulfillmenttools ist die Zusammenarbeit mit Thalia sehr wertvoll und

ermöglicht dem Kölner Unternehmen seine Position als ganzheitlicher Anbieter

innovativer Fulfillment-Lösungen weiter zu stärken: "Wir freuen uns sehr über

die Partnerschaft mit Thalia. Wir sind davon überzeugt, dass wir den Marktführer

im deutschsprachigen Buchhandel bei der Bewältigung der logistischen

Herausforderungen entscheidend unterstützen und damit einen wichtigen Beitrag

zum Unternehmenserfolg leisten können. Gleichzeitig sind wir dankbar für das uns

entgegengebrachte Vertrauen. Es zeigt einmal mehr, dass wir im Bereich Order

Management maßgeschneiderte Lösungen für die Herausforderungen der großen Player

im On- und Offline-Handel entwickeln können", sagt Udo Rauch von

fulfillmenttools.



Durch das Order Management von fulfillmenttools hat Thalia nun bessere

Möglichkeiten, all seine Kund:innen über die verschiedenen Kanäle hinweg zu

jeder Zeit so kostenoptimiert wie möglich zu bedienen: "Dafür benötigen wir ein

ganzheitliches Supply Chain Planungs- und Steuerungskonzept, das Prozesse

standardisiert, systematisiert und, wo möglich, automatisiert. Mit dem Order

Management von fulfillmenttools haben wir dafür genau die richtige Lösung

gefunden", erklärt Marco Rebohm, Geschäftsführer Logistik & Supply Chain bei

Thalia.



Starke Partnerschaft zwischen fulfillmenttools und adesso gewinnt

Thalia-Ausschreibung



Projektpartner ist mit adesso eines der führenden IT-Beratungs- und

Systemintegrationsunternehmen in Deutschland. adesso unterstützt maßgeblich bei

der Beratung und bei der Implementierung des Order Managements von

fulfillmenttools. Die starke Partnerschaft von fulfillmenttools und adesso

konnte sich in einem internationalen Ausschreibungsverfahren dank moderner

Technologie und großem Retail-Know-how gegen Branchengrößen durchsetzen.



