Überflieger Altcoin AAVE legt über 21 Prozent zu!

Vertrauen kehrt in den DeFi-Sektor zurück

Die Krypto-Rallye bekommt einen neuen Star: AAVE , der Governance-Token des dezentralen Lending-Protokolls Aave, verzeichnet in den letzten Tagen einen beeindruckenden Aufwärtstrend. Mit einem Kursplus von über 21 Prozent innerhalb einer Woche und einer spektakulären Rallye von fast 19 Prozent allein in den letzten 24 Stunden erklimmt der Altcoin aktuell ein neues Jahreshoch bei 262,50 US-Dollar. Die Marktkapitalisierung des Ethereum -basierten Lending-Protokolls liegt nun bei fast 4 Milliarden US-Dollar, womit AAVE wieder unter den Top 30 Kryptowährungen weltweit rangiert (Stand: 15:00 Uhr MEZ).

Noch beeindruckender als die Preisentwicklung ist der fundamentale Aufschwung der Plattform: Das Total Value Locked (TVL), also der Gesamtwert der in Aave hinterlegten Krypto-Assets, ist binnen kurzer Zeit um satte 50 Prozent gestiegen – auf aktuell 30 Milliarden US-Dollar. Damit festigt Aave nicht nur seine Position als führendes Lending-Protokoll im Ethereum-Ökosystem, sondern steigt auch zur zweitgrößten dezentralen Applikation (dApp) nach TVL auf.

Diese Zahlen belegen eine Rückkehr des Vertrauens in die Ethereum-DeFi-Ökosphäre, die Anfang des Jahres noch unter geringer Nutzeraktivität litt. Aave verzeichnet derzeit über 1 Million US-Dollar an täglichen Gebühreneinnahmen – ein klares Zeichen für rege Protokollnutzung jenseits bloßer Kapitalhinterlegung.

Frühindikator für neuen DeFi-Bullenmarkt?

Die Wiederbelebung von Aave und vergleichbaren Protokollen könnte ein Frühindikator für einen neuen DeFi-Zyklus sein. Marktteilnehmer zeigen sich bereit, zuvor brachliegende Krypto-Bestände wieder in renditegenerierende Strategien umzuschichten – ein Trend, der stark von der Stabilisierung des Ethereum-Kurses getragen wird.

Aaves ausstehende Schulden sind im Gleichschritt mit dem TVL gewachsen und liegen nun bei etwa 10 Milliarden US-Dollar, was einer Debt-to-TVL-Ratio von 33 Prozent entspricht.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

AAVE / USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,83 % und einem Kurs von 262,2PKT auf CryptoCompare Index (20. Mai 2025, 15:05 Uhr) gehandelt.