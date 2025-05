Rockwell Automation bringt EtherNet/IP-Schaltschranklösung auf den Markt, mit der Hersteller intelligentere und effizientere Schaltschränke bauen können

MILWAUKEE, Wis., 20. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, gab heute die Veröffentlichung seiner EtherNet/IP-Schaltschranklösung bekannt. Ziel dieser bedeutenden Weiterentwicklung ist, die wachsende Nachfrage nach intelligenteren, schnelleren und vernetzteren Fertigungsabläufen zu erfüllen.

Unternehmen erleben bei ihren Bestrebungen, die Produktivität zu steigern und Ausfallzeiten zu reduzieren, herkömmliche festverdrahtete Bedienfelder häufig als Hindernis, da diese den Datenzugriff einschränken und System-Upgrades erschweren. Die EtherNet/IP-Schaltschranklösung meistert diese Herausforderungen, indem sie die Kommunikation zwischen Geräten und Schaltschrank optimiert, die Systemintegration vereinfacht, den Echtzeitdatenzugriff verbessert und Hersteller dabei unterstützt, schnellere und fundiertere Entscheidungen zu treffen.

„Unsere EtherNet/IP-Schaltschranklösung ist ein Gamechanger in Sachen industrielle Konnektivität", so Kelly Passineau, Produktmanager bei Rockwell Automation. „Durch den Einsatz von Single-Pair-Ethernet/IP-Technologie ermöglichen wir unseren Kunden, die Installationszeit zu verkürzen, die betriebliche Effizienz zu steigern und kabelgebundene Komponenten in ein intelligenteres, datengesteuertes Netzwerk zu integrieren."

Frühe Nutzer profitieren bereits von den Vorteilen. Volga, ein Systemintegrator-Partner von Rockwell Automation, ist auf elektrische und mechanische Steuerungs- und Automatisierungstechnik spezialisiert. Der führende Hersteller mit Sitz in Brasilien berichtete von dramatischen Verbesserungen nach der Einführung der EtherNet/IP-Schaltschranklösung.

„Mit der EtherNet/IP-Schaltschranklösung konnten wir unsere Montagezeit um gute 65 % verkürzen und die Verdrahtung von Startern und Bedienelementen im Schaltschrank in kaum mehr als einer Stunde vornehmen", so Carlos Leopoldo, Commercial Director bei Volga. „Abgesehen von der beträchtlichen Zeitersparnis bietet dieses System unseren Schaltanlagenbauern zahlreiche Vorteile, darunter Platzeffizienz, anpassbare Farben der Bedienelemente, eine Verringerung der Lagerbestandseinheiten, ein minimiertes Risiko falscher Anschlüsse und einfachere Inspektionen. Es handelt sich um eine bestens durchdachte Lösung, die durch verbesserte Kommunikation, Diagnosen und einfachere Wartung mehr Effizienz und Zuverlässigkeit sowohl für Schaltanlagenbauer als auch für Endkunden bietet."