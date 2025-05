Hisense und Devialet definieren Home Entertainment neu

Qingdao, China (ots/PRNewswire) - Hisense, eine weltweit führende Marke für

Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, stellt drei neue Produktlinien vor,

die in Zusammenarbeit mit dem französischen Audioexperten Devialet entwickelt

wurden. Jedes Produkt erhält die exklusive "Tuned by Devialet"-Zertifizierung,

die für ein optimales Klangerlebnis steht. Diese strategische Partnerschaft

unterstreicht das Engagement von Hisense, durch die Kombination von Devialets

Weltklasse-Audioexpertise mit seiner hochmodernen Displaytechnologie Home

Entertainment der Spitzenklasse zu liefern.



Die ULED-MiniLED-Fernseher 65U7Q PRO und 65U8Q von Hisense beeindrucken nicht

nur visuell - sie bringen auch den für Devialet typischen High-Fidelity-Sound in

Ihr Zuhause. Mit Mini-LED PRO und Hi-View AI Engine PRO bieten diese Fernseher

außergewöhnliche Helligkeit, Kontrast und naturgetreue Bilder. In Verbindung mit

Dolby Atmos® und 2.1.2/4.1.2 Mehrkanal-Surround-Sound sorgen sie für ein

audiovisuelles Erlebnis, bei dem jedes Detail zum Leben erweckt wird. Der 165Hz

Game Mode Ultra sorgt dafür, dass Gamer in den Genuss einer extrem flüssigen

Next-Gen-Grafik kommen und ihnen kein Detail im Spiel entgeht.







modernster Technologie verbindet - von Devialet auf unvergleichliche

Audio-Brillanz getrimmt. Das Besondere am HT SATURN ist die

Hi-Concerto-Technologie, die sich nahtlos mit den Hisense TV-Lautsprechern

verbinden lässt, so dass alle Lautsprecher harmonisch zusammenarbeiten und ein

dynamischeres und intensiveres Klangerlebnis bieten. Ausgestattet mit

4.1.2-Surround-Sound, Dolby Atmos und DTS:X sorgt er für ein multidimensionales

Klangerlebnis, das Sie in seinen Bann ziehen wird. Angetrieben von

professioneller Hardware, einschließlich 4 Surround-Lautsprechern für umfassende

Details und einem dedizierten Subwoofer für tiefe Bässe, liefert der HT SATURN

unerreichte akustische Präzision - und definiert damit den Klang von Home

Entertainment neu.



Der L9Q Laser TV von Hisense, der in der zweiten Jahreshälfte auf den Markt

kommen soll, kombiniert eine beeindruckende Helligkeit von 5000 Lumen und ein

Kontrastverhältnis von 5000:1, um so lebensechte Tiefe und Details zu bieten.

Mit der IMAX Enhanced-Zertifizierung liefert er atemberaubende Bilder und einen

mitreißenden Dolby Atmos-Sound. Das 6.2.2-Mehrkanal-Soundsystem mit dem Fine

Tuning von Opéra de Paris l Devialet. Diese exklusive Edition kombiniert die Seite 2 ► Seite 1 von 2





Der HT SATURN definiert Home Entertainment neu, indem er kraftvolle Leistung mitmodernster Technologie verbindet - von Devialet auf unvergleichlicheAudio-Brillanz getrimmt. Das Besondere am HT SATURN ist dieHi-Concerto-Technologie, die sich nahtlos mit den Hisense TV-Lautsprechernverbinden lässt, so dass alle Lautsprecher harmonisch zusammenarbeiten und eindynamischeres und intensiveres Klangerlebnis bieten. Ausgestattet mit4.1.2-Surround-Sound, Dolby Atmos und DTS:X sorgt er für ein multidimensionalesKlangerlebnis, das Sie in seinen Bann ziehen wird. Angetrieben vonprofessioneller Hardware, einschließlich 4 Surround-Lautsprechern für umfassendeDetails und einem dedizierten Subwoofer für tiefe Bässe, liefert der HT SATURNunerreichte akustische Präzision - und definiert damit den Klang von HomeEntertainment neu.Der L9Q Laser TV von Hisense, der in der zweiten Jahreshälfte auf den Marktkommen soll, kombiniert eine beeindruckende Helligkeit von 5000 Lumen und einKontrastverhältnis von 5000:1, um so lebensechte Tiefe und Details zu bieten.Mit der IMAX Enhanced-Zertifizierung liefert er atemberaubende Bilder und einenmitreißenden Dolby Atmos-Sound. Das 6.2.2-Mehrkanal-Soundsystem mit dem FineTuning von Opéra de Paris l Devialet. Diese exklusive Edition kombiniert die