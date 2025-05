Börsen Update Europa - 20.05. - FTSE Athex 20 stark +2,78 %

Der TecDAX steht aktuell (13:59:46) bei 3.888,03 PKT und steigt um +0,57 %.

Top-Werte: Infineon Technologies +2,73 %, Formycon +2,73 %, Nordex +2,57 %

Flop-Werte: SUESS MicroTec -0,65 %, 1&1 -0,38 %, Siemens Healthineers -0,36 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 5.456,93 PKT und gewinnt bisher +0,08 %.

Top-Werte: Infineon Technologies +2,73 %, BBVA +2,04 %, Stellantis +1,56 %

Flop-Werte: BASF -1,51 %, EssilorLuxottica -1,34 %, Allianz -1,10 %

Der ATX steht aktuell (13:59:51) bei 4.434,92 PKT und steigt um +0,43 %.

Top-Werte: BAWAG Group +1,39 %, Erste Group Bank +1,05 %, DO & CO +0,77 %

Flop-Werte: Lenzing -2,68 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -1,72 %, CA-Immobilien-Anlagen -1,69 %

Der SMI steht bei 12.417,20 PKT und verliert bisher -0,11 %.

Top-Werte: Sika +1,53 %, Swisscom +1,05 %, Novartis +0,90 %

Flop-Werte: UBS Group -2,76 %, Partners Group Holding -1,31 %, Lonza Group -1,14 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 7.938,01 PKT und steigt um +0,26 %.

Top-Werte: ORANGE +2,71 %, Thales +1,73 %, Stellantis +1,56 %

Flop-Werte: EssilorLuxottica -1,34 %, Capgemini -1,12 %, TotalEnergies -0,57 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:48:52) bei 2.552,61 PKT und steigt um +0,46 %.

Top-Werte: Svenska Cellulosa SCA (B) +1,78 %, Telia Company +1,14 %, Volvo Registered (B) +0,75 %

Flop-Werte: SSAB Registered (A) -3,65 %, H & M Hennes & Mauritz (B) -2,35 %, Securitas Shs(B) -0,64 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:20) bei 4.440,00 PKT und steigt um +2,78 %.

Top-Werte: ALPHA SERVICES AND HOLDINGS +2,45 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings +2,37 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +2,22 %

Flop-Werte: Viohalco -0,85 %, Jumbo -0,38 %, Coca-Cola HBC -0,30 %