Lumenato erhält die EFSA-Zulassung und erweitert die Marktverfügbarkeit

Die aktiven Bestandteile von Lumenato - Phytoen und Phytofluen - werden aus einer speziellen gelben Tomatensorte gewonnen und sind seltene, farblose Carotinoide, die in der Natur kaum vorkommen. Diese Verbindungen haben die einzigartige Fähigkeit, die Haut vor UVB-Strahlung, der schädlichsten Art der UV-Exposition, zu schützen. Lumenato wirkt von innen nach außen, um im Körper ein Reservoir des Guten aufzubauen, das die Bausteine der Hautgesundheit, -reparatur und -erholung unterstützt. In vier präklinischen und drei klinischen Studien wurde nachgewiesen, dass Lumenato die Hautstruktur unterstützt, indem es das Kollagen stärkt und schützt und die Ceramide für eine verbesserte Hautbarrierefunktion, Elastizität, Festigkeit und mehr beeinflusst. 1,2

BRANCHBURG, N.J., May 20, 2025 /PRNewswire/ -- Das Gremium für Ernährung, neuartige Lebensmittel und Lebensmittelallergene der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) hat ein positives wissenschaftliches Gutachten zu Lumenato abgegeben, einem standardisierten gelben Tomatenextrakt , der exklusiv von Lycored entwickelt wurde, dem weltweit führenden Anbieter von natürlichen Carotinoiden für Lebensmittel, Getränke und Nahrungsergänzungsmittel. Das wissenschaftliche Gutachten, das im EFSA Journal veröffentlicht wurde, bestätigt die Sicherheit von Lumenato als neuartiges Lebensmittel und eröffnet neue globale Möglichkeiten für Marken, diesen einzigartigen, einnehmbaren Hautpflege-Inhaltsstoff in eine Vielzahl von Hautgesundheitslösungen einzubinden.

Lumenato ist in verschiedenen Konzentrationen als Pulver (Stärkekügelchen), Extrakt (Oleoresin) und flüssige Emulsion erhältlich und ermöglicht so eine freie Formulierung in einer Reihe von Anwendungen, einschließlich Nährstoffkosmetik und Hautpflege. Alle Formate enthalten standardisierte Mengen an hautreparierenden Nährstoffen, die für gleichbleibende Ergebnisse sorgen und die Haut mit einem sauberen Etikett und ohne GVO-Projekt-Zertifizierung unterstützen. Das wissenschaftliche Gutachten der EFSA ermöglicht es neuen globalen Marken, mit der Planung zukünftiger Produktformulierungen unter Verwendung von Lumenato zu beginnen, während sie auf die Aktualisierung der EU-Liste neuartiger Lebensmittel zur Aufnahme von gelbem Tomatenextrakt warten.

Christiane Lippert, Global Product Manager, Beauty from Within Portfolio, erklärt: „Mit dieser Entscheidung ist Lumenato nun bereit für eine breite Akzeptanz in der EU, der Schweiz, den USA, Kanada, Australien, Korea, Indien und anderen Ländern für die Verwendung in einer Vielzahl von Ergänzungsprodukten. Lumenato, das exklusiv von Lycored angeboten wird, ist eine bemerkenswerte Innovation, die dazu beiträgt, dass die Haut von innen heraus strahlt und leuchtet, und die die wachsende Nachfrage nach pflanzlichen, sauberen Lösungen für die Schönheit von innen erfüllt." Weitere Informationen über Lumenato und die unterstützende Forschung finden Sie unter http://www.lycored.com/lumenato.

