L'IA publique comme alternative démocratique à la concentration du pouvoir privé

Gütersloh (ots) - Les systèmes d'IA les plus puissants de notre époque sont

développés et contrôlés par un petit nombre d'entreprises privées - dont OpenAI,

Anthropic, Google DeepMind, Meta et DeepSeek. Ces entreprises non seulement

dominent le développement de modèles, mais aussi contrôlent l'infrastructure de

base de l'écosystème de l'IA : Capacités de calcul, données de formation et

services de cloud. Cette concentration de pouvoir n'est pas seulement une

réalité technologique - elle représente un défi politique. Elle soulève une

question centrale : Qui conçoit les systèmes qui influencent de plus en plus

notre société ?



Pour remédier à ce déséquilibre croissant, la Bertelsmann Stiftung a présenté un

nouveau livre blanc sur l'IA publique avec le soutien d'Open Future. Cette

publication esquisse un cadre stratégique et réalisable pour une approche

alternative du développement et de l'application de l'IA, basée sur une plus

grande transparence, un accès ouvert à l'infrastructure critique et une plus

grande orientation vers le bien commun.





Les sociétés ne devraient pas seulement utiliser l'IA, mais aussi participer

activement à leur développement.



Public AI n'est pas un refus de l'innovation privée, mais une proposition de

rééquilibrage des rapports de force. Les sociétés devraient être en mesure non

seulement d'utiliser l'IA, mais aussi de participer activement à son

développement. L'IA ne doit pas seulement être sûre pour le public, elle doit

aussi être co-responsable et contrôlée par des structures démocratiques.



Au coeur de la stratégie proposée se trouve un objectif ambitieux, mais

nécessaire : Assurer l'existence permanente d'au moins un modèle complet open

source offrant des capacités d'IA proches de celles des principaux systèmes

propriétaires. Sans un tel modèle d'IA, les acteurs publics restent limités dans

leur capacité d'action. Pour la mise en oeuvre, le livre blanc formule trois

recommandations d'action centrales :



- Développer et/ou renforcer des modèles open source complets ainsi que

l'écosystème open source



- Créer une infrastructure informatique publique pour soutenir le développement

et l'utilisation de modèles ouverts



- Augmenter les investissements dans les compétences en matière d'IA afin

d'attirer suffisamment de personnel qualifié pour développer et appliquer ces

modèles



Le livre blanc développe en outre trois pistes d'intervention politique le long

de la structure de la pile IA, qui se compose de la puissance de calcul, des

données et des modèles :



- Chemin de calcul : Développer les capacités de calcul public, garantir l'accès

aux projets ouverts et coordonner les initiatives nationales et

supranationales en matière d'infrastructure (par ex. EU AI Factories)



- Chemin de données : Développer des séries de données de haute qualité en tant

que biens communs numériques, gérés par des modèles de gouvernance axés sur le

bien commun, avec des mécanismes de protection contre les abus.



- Chemin du modèle : Promouvoir un écosystème de modèles open source - à la fois

des modèles " capstone " puissants et des modèles spécialisés plus petits -

avec un soutien financier et infrastructurel à long terme.



Ces pistes sont complétées par des mesures transversales - comme la promotion

des talents ou le financement des logiciels libres.



Évaluer systématiquement les initiatives en matière d'IA



Pour évaluer et piloter les initiatives d'IA, le livre blanc présente un outil

stratégique : Le " Gradient of Publicness ". Ce cadre permet d'évaluer

systématiquement les initiatives d'IA - en se basant sur l'ouverture, les

structures de gouvernance et l'intérêt général. Le " Gradient of Publicness "

permet aux décideurs politiques de classer les projets existants et nouveaux

selon un spectre allant du privé au public et d'en déduire des mesures concrètes

pour augmenter l'utilité publique.



L'IA publique offre une alternative réaliste et nécessaire à la domination de

l'IA par les acteurs privés. Mais elle ne se fait pas toute seule. Elle exige

des investissements stratégiques, une coordination institutionnelle et une

volonté politique d'organisation. Le livre blanc vise à donner une impulsion à

un débat international qui considère l'IA comme une tâche publique.



Contact:



Felix Sieker, tél. +49 30 275788-156, e-mail :

felix.sieker@bertelsmann-stiftung.de



Contenu(s) associé(s): http://presseportal.de/pm/7977/6038211

OTS: Bertelsmann Stiftung