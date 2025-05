Hapag-Lloyd setzt auf Camunda, um Door-to-Door-Transport noch effizienter zu gestalten

Berlin (ots) - Das globale Linienschifffahrtsunternehmen Hapag-Lloyd setzt

Camunda für Prozessorchestrierung ein, um die geschäftliche Agilität zu erhöhen

und das Kundenerlebnis zu verbessern



Camunda (https://camunda.com/de/) , das führende Unternehmen in der

Prozessorchestrierung und Automatisierung, gibt heute die Partnerschaft mit

Hapag-Lloyd (https://www.hapag-lloyd.com/de/home.html) , einer der weltweit

führenden Linienreedereien, bekannt, um die eigens entwickelte Software "Freight

Information System" (FIS) weiter zu optimieren. Ziel der Zusammenarbeit ist es,

Effizienz zu steigern und das Kundenerlebnis zu verbessern.





Das FIS ist das zentrale ERP-System von Hapag-Lloyd und unterstützt sämtlicheoperative Geschäftsprozesse im weltweiten Door-to-Door-Transport - entlang dergesamten Transportkette. Camunda ersetzt dabei die bisher genutzte,eigenentwickelte Workflow-Engine und wird künftig für die Prozessorchestrierung,einschließlich manueller Aufgaben, innerhalb des FIS sowie in angrenzendenSystemen verwendet.Durch den Einsatz von Camunda kann das Hapag-Lloyd-Team BPMN (Business ProcessModeling Notation), die visuelle Standardsprache für die Prozessmodellierung,effektiv nutzen, um die geschäftliche Agilität zu erhöhen und die Zusammenarbeitzwischen IT und Fachabteilungen zu verbessern. Dank der offenen Architektur vonCamunda verfügt Hapag-Lloyd nun über die nötige Flexibilität, umGeschäftsprozesse systemübergreifend zu automatisieren - auch unter Einbindungvon Microservices, bei denen bisher manuelle Tätigkeiten erforderlich waren.IBA Group (https://ibagroupit.de/) , ein Partnerunternehmen von Camunda,unterstützt die Einführung von Camunda im Rahmen einer langfristigenEntwicklungspartnerschaft mit Hapag-Lloyd.Jan Piekuszewski, Projektlead von Hapag-Lloyd erklärt: "Unser FIS ermöglichtunseren Mitarbeitenden den Echtzeitzugriff auf zentrale Daten, die für dasManagement der operativen Abläufe in unserem Containerschifffahrtsgeschäftentscheidend sind. Mit Camunda hat unser Team eine Lösung gewählt, die uns einehöhere Transparenz in unseren Geschäftsprozessen verschafft und uns erlaubt,bisher nicht systemgestützte Abläufe zu integrieren. Camunda ermöglicht uns einenahtlose Anbindung unseres FIS an andere Systeme, reduziert den Einsatzindividueller Eigenentwicklungen und hilft uns, Betriebskosten zu senken. Austechnischer Sicht passt die selbst gehostete, cloud-native Version von Camunda,die wir auf AWS betreiben, hervorragend in unsere FIS-Architektur."Frederic Meier, Senior Vice President Sales von Camunda ergänzte: "Immer mehr