ROUNDUP/Pandemievertrag WHO will Welt besser vor Krisen schützen Die Mitgliedsländer der Weltgesundheitsorganisation (WHO) haben sich auf einen Pandemievertrag geeinigt. Damit sollen Panik und Chaos wie während der Corona-Pandemie bei der Beschaffung von Schutzmaterial und bei der Impfstoffverteilung im Fall …