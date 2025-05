Argenta gibt Notierung seiner Aktien an der Frankfurter Wertpapierbörse bekannt

Die Stammaktien des Unternehmens notieren nunmehr sowohl an der TSXV als auch an der FWB. Die FWB ist in puncto Umsatz, Rentabilität und Marktkapitalisierung eine der weltweit führenden internationalen Börsen und auch der größte der deutschen Börsenplätze.

Joaquin Marias, CEO von Argenta, erklärt: „Wir freuen uns wirklich sehr über die Zulassung der Aktien von Argenta Silver Corp. zum Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse, die zu den führenden Finanzmärkten der Welt zählt. Mit diesem wichtigen Meilenstein werden wir unsere internationale Präsenz weiter ausbauen und auch unsere Anlegerbasis in ganz Europa vergrößern. Angesichts der Doppelnotierung unserer Aktien an der TSX Venture Exchange und an der FWB sind wir sehr gut aufgestellt, um im Zuge der Umsetzung unserer Silberexplorationsstrategie ein noch größeres Interesse von internationalen Anlegern auf uns zu ziehen.“

Über Argenta Silver Corp.

Argenta Silver Corp. ist ein auf Silber fokussiertes Explorationsunternehmen, das sich dem Ausbau von Projekten zur Unterstützung der globalen Energiewende verschrieben hat. Wir sehen es als unsere Aufgabe, unseren Aktionären durch den Erwerb und die Erschließung besonders aussichtsreicher Silberprojekte in bergbaufreundlichen Regionen in ganz Lateinamerika eine nachhaltige, langfristige Wertschöpfung zu sichern. Unter der Leitung eines erfahrenen Führungsteams mit fundierten Kenntnissen in den Bereichen Exploration, Finanzen und Projekterschließung legt Argenta großen Wert auf verantwortungsvolle Bergbaupraktiken und ist bestens positioniert, um die steigende Nachfrage nach Silber – einem kritischen Metall für den Einsatz bei erneuerbaren Energien und fortschrittlichen Technologien – zu decken.