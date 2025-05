Wie sich Exporteure an den Handelskrieg anpassen

Seite 2 ► Seite 1 von 6

Hamburg (ots) -- Auf dem Höhepunkt des US-Handelskriegs befragt Allianz Trade insgesamt 4.500Exporteure in Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Polen,Großbritannien, den USA, Singapur und China zu den größten Chancen und Risikenim Welthandel, zu wirtschaftlichen und geopolitischen Unsicherheiten sowie zuihren Bewältigungsstrategien- Deutsche Exporteure sorgen sich deutlich mehr um geopolitische Risiken undProtektionismus (35 %) als ihre Pendants in anderen Ländern (29 %)- Weitere Top-Risiken der deutschen Unternehmen bleiben hohe Energiekosten,Lieferkettenstörungen und Zahlungsrisiken- Fast jedes vierte der befragten deutschen Unternehmen erwartet eine sichverschlechternde Zahlungsmoral (37 %) und ein Drittel mit mehrZahlungsausfällen (34 %). Anders als in den Vorjahren sind die Deutschen damitdeutlich optimistischer als der weltweite Schnitt (53 % bzw. 48 %)In der vierten Auflage der Allianz Trade Global Survey hat der weltweit führendeKreditversicherer 4.500 Exporteure in neun Ländern[1] zu den größten Chancen undRisiken im Welthandel, bei Lieferketten, wirtschaftlichen und geopolitischenUnsicherheiten sowie zu ihren Bewältigungsstrategien befragt. Die Besonderheitin diesem Jahr: Die Unternehmen wurden in zwei Wellen befragt - einmal vor undeinmal nach dem "Liberation Day" (2. April) und der Eskalation der Zollspirale.Die Ergebnisse zeigen deutliche Verschiebungen in den Wachstumserwartungen undRisikoeinschätzungen - insbesondere hinsichtlich Zahlungsrückständen - sowievielfältige Strategien, um die Auswirkungen des Handelskriegs abzumildern. Trotzder bilateralen Handelsabkommen der letzten Wochen bleibt die Unsicherheitbestehen. Ein Teil der Entspannung könnte nur vorübergehend sein."Im krassen Gegensatz zum großen Optimismus vor der Ankündigung der Zölle am 2.April bestätigt die diesjährige Global Survey, was wir auf allen Märktenbeobachten: Unsicherheit und Fragmentierung begleiten uns noch länger", sagtAylin Somersan Coqui, CEO von Allianz Trade. "Der Liberation Day hat dieSchwachstellen von Unternehmen mit stark konzentrierten Lieferketten undExportmärkten offenbart. Die Zahlen sprechen für sich: Die positivenExportprognosen sind weltweit von 80 % auf 40 % gesunken. 42 % der Unternehmenrechnen nun mit einem Rückgang ihrer Exportumsätze zwischen 2 % und 10 %. Vordem 2. April lag dieser Wert bei lediglich 5 %. Trotz der jüngsten bilateralenHandelsabkommen mit Großbritannien und China schätzen wir die weltweitenExportverluste für 2025 auf erhebliche 305 Mrd. US-Dollar. Die Unternehmenbleiben allerdings nicht untätig. Nachdem sie seit 2020 mehrere Schocks