Private-Equity-Fonds verändern Anlagestrategien als Reaktion auf Zoll-Debatte

- Wertsteigerungspläne priorisieren operative Resilienz und Kostenmanagement

- Exit als Priorität: Fonds bereiten Verkäufe vor, dennoch werden in naher

Zukunft weniger Transaktionen erwartet

- Large-Cap-Fonds berichten über größere Auswirkungen der Zölle



Die Mehrheit (78 %) der Private-Equity-Investoren überdenkt als Reaktion auf die

drohenden US-Zölle für Europa die Wertsteigerungspläne für ihre

Portfoliounternehmen. Das ergibt eine Umfrage des Beratungsunternehmens Alvarez

& Marsal (https://www.alvarezandmarsal.com/) (A&M) zur Private Equity

Wertsteigerung 2025. Ähnlich viele Investoren (71 %) überdenken aktuell ihre

internationalen Expansionspläne. Weitere 68 % wollen ihre Wertsteigerungspläne

beschleunigen, um den mit Zöllen verbundenen höheren Kosten entgegenzuwirken.





Hinsichtlich neuer Investitionen, geben 88 % der Large-Cap-PE-Fonds (definiertals Private-Equity-Fonds mit einem Volumen von mehr als 5 Milliarden Euro) an,dass sie entweder neue Investitionen vorerst pausieren, bei neuen Transaktionenvorsichtiger vorgehen oder sich auf kleinere, risikoärmere Akquisitionenkonzentrieren, um Auswirkungen der Zollrisiken abzumildern. Im Gegensatz dazugeht die Tendenz bei Mid-Cap-Investoren stärker dahin, einen strategischenRückzug auf breiter Front zu vermeiden: 38 % geben an, dass sie ihreInvestitionsentscheidungen als Reaktion auf die Zölle nicht angepasst haben. ImLändervergleich sind die Investoren im Vereinigten Königreich am vorsichtigsten:Dort sprechen 50 % von einem Rückzug bei neuen Transaktionen, verglichen mit 32% in Deutschland und nur 18 % in Frankreich.Steffen Kroner (https://www.alvarezandmarsal.com/our-people/steffen-kroner) ,Managing Director, Private Equity Performance Improvement bei A&M, sagt: "DieUS-Zölle haben eine strategische Neuausrichtung von Private Equity in die Wegegeleitet. Investoren justieren ihre Pläne zur Wertsteigerung neu. Dabei rücktdie operative Widerstandsfähigkeit in den Mittelpunkt. Ziel ist, dassUnternehmen rezessionssicherer und stärker immun gegen höhere Zölle werden. DieMargenverbesserung, die lange Zeit im Vergleich zu Umsatz- und EBITDA-Wachstumunterbewertet wurde, sollte stärker in den Fokus rücken. Um auch in unsicherenZeiten erfolgreich zu agieren, werden diejenigen Investoren am bestenpositioniert sein, die schnell bestehende Risiken bewerten und damit ihrePortfolien stärken - dies gilt gerade für Large-Cap-Investoren mit weltweitagierenden Portfoliounternehmen."Exit-Bereitschaft bekommt höhere PrioritätDie derzeitige Zoll-Debatte führt auch zu einer Zweiteilung der Exit-Strategien.Die Hälfte der Large-Cap-Fonds beschleunigt ihre Exit-Vorbereitungsprogramme, um