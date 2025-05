US-Anleihen im frühen Handel kaum verändert

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Anleihen haben sich am Dienstag wenig verändert. Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Handelsauftakt. Im Tagesverlauf werden keine wichtigen Konjunkturdaten erwartet, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg geringfügig um 0,04 Prozent auf 110,19 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe betrug 4,48 Prozent.

Im weiteren Handelsverlauf werden noch Aussagen von Mitgliedern der US-Notenbank Fed erwartet, die für Impulse sorgen könnten. Zuletzt haben Aussagen von US-Notenbankern deutlich gemacht, dass sich die Fed bei Zinssenkungen weiter Zeit lassen dürfte. Derzeit seien die Auswirkungen der Handelspolitik der US-Regierung noch nicht abzuschätzen, sagte der Präsident der regionalen Notenbank von Atlanta, Raphael Bostic, am Montagabend Bloomberg TV.

Der Präsident der regionalen Notenbank von New York, John Williams, hatte sich zu Beginn der Woche ganz ähnlich geäußert. Er sagte auf einer Banken-Konferenz, dass es weder im Juni noch im Juli abzuschätzen sei, wie sich die konjunkturelle Lage weiter entwickeln werde. Die nächsten Zinsentscheidungen der US-Notenbank stehen Mitte Juni und Ende Juli auf dem Programm. Danach wird die Zentralbank erst im September wieder über die Zinsen entscheiden./jkr/jha/