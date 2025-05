Zinswahnsinn? – Darum schlägt dieser Stratege jetzt bei Hochzinsanleihen zu

Der erfahrene Stratege baut derzeit seine Positionen in US-Hochzinsanleihen aus – allerdings gezielt im mittleren Laufzeitenbereich von drei bis fünf Jahren. "US-Hochzinsanleihen sind immer noch attraktiv – aber nur in besserer Qualität", betonte Rieder gegenüber CNBC. Die aktuelle Marktlage nach dem Moody’s-Downgrade von Aaa auf Aa1 habe die langfristigen Zinsen stark in Bewegung gebracht. So stiegen die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen am Montag auf über 4,5 Prozent, während die 30-jährige Anleihe kurzzeitig die Marke von 5,03 Prozent erreichte.

Rieder, der den iShares Flexible Income Active ETF managt, hatte Anfang April sein Engagement in Hochzinsanleihen reduziert. Auslöser war die Ankündigung neuer Zölle durch Präsident Donald Trump, die viele Anleger verunsicherte und in sichere Häfen trieb. Nun sieht er jedoch Spielraum für eine Rückkehr.