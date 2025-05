EnWave unterzeichnet Vertragsänderung der Lizenzvereinbarung mit Creations Foods zur Erweiterung der Lizenz auf Leckerbissen für Haustiere

Vancouver, B.C., 20. Mai 2025 / IRW-Press / EnWave Corporation (TSX-V:ENW | FWB:E4U) („EnWave“ oder das „Unternehmen“) gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine Vertragsänderung (die „Änderung“) der Royalty-pflichtigen Lizenzvereinbarung (die „Lizenz“) mit Creations Foods US Inc. („Creations Foods“) vom März 2023 unterzeichnet hat, welche Creations Foods das Recht zur Herstellung getrockneter Käsesnacks unter Verwendung der Radiant Energy Vacuum-(„REVTM“)-Trocknungstechnologie des Unternehmens gewährt hatte. Mit der Änderung erhält Creations Foods auch das Recht zur Herstellung von getrockneten Käsesnacks als Leckerbissen für Haustiere auf nicht-exklusiver Basis in den Vereinigten Staaten.

Creations Foods, das bereits mehrere Kunden im Bereich Haustierleckerlis bestätigen konnte, sieht eine große Chance, sein Geschäft in die Tiernahrungsindustrie auszudehnen. EnWave hofft, dass Creations Foods seine derzeitigen REVTM-Produktionskapazitäten auslastet und in den kommenden Quartalen zusätzliche Investitionen in die Herstellung in Betracht zieht.

Zusätzlich zu dieser Änderung bemüht sich EnWave derzeit darum, neue Lizenzpartner im Bereich Haustierleckerbissen und -nahrung zu gewinnen, die die REVTM-Technologie für neue, innovative Anwendungen einsetzen. Im April war das Vertriebsteam des Unternehmens auf dem Pet Food Forum in Kansas City (Missouri) vertreten, wo mehrere neue qualifizierte Kundenkontakte geknüpft wurden.

Über Creations Foods

Creations Foods ist ein innovatives Snackfood-Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, einzigartige Geschmackserlebnisse zu schaffen, die sowohl Gaumenfreude bereiten als auch nähren. Creations Foods ist bestrebt, kreative, gesündere Lebensmittel anzubieten, ohne Kompromisse bei Nährwertprofil, Qualität oder Geschmack einzugehen.

Creations Foods betreibt in Ferndale (Washington) eine Großproduktionsanlage, in der Mini-Kekse, Cracker, Waffeln, Käsechips und andere Snacks in einer glutenfreien Umgebung hergestellt werden. Die hochmoderne Anlage ist auf die Herstellung von einzigartigen Markenprodukten sowie von Erzeugnissen im Rahmen des Private-Label- und Co-Manufacturing-Geschäfts ausgelegt, wobei der Genuss ohne Kompromisse im Vordergrund steht. Weiterführende Informationen erhalten Sie unter www.creationsfoods.com.

