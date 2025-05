Enapter AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

Unternehmen: Enapter AG

Keine Frage, der Markt für grünen Wasserstoff entwickelt sich viel langsamer als ursprünglich erhofft. Auf den Wasserstoffhype folgte das Tal der Tränen. Wir nehmen allerdings seit einigen Monaten wahr, dass die Stimmung schlechter ist als die Lage. Viele FIDs wurden inzwischen gefällt, viele Elektrolyseure befinden sich im Bau und insbesondere Deutschland hat mit einer zukunftsweisenden Regulierung den Aufbau eines Wasserstoffkernnetzes angestoßen. Erste Abschnitte sind bereits fertiggestellt. Hilfreich dürfte auch sein, dass mit Katharina Reiche eine erfahrene Wasserstoffexpertin Bundeswirtschaftsministerin geworden ist. Laut IEA dürfte die globale Wasserelektrolysekapazität Ende 2024 ca. 5 GW erreicht haben. Werden die bereits angekündigten Projekte umgesetzt, könnte die Kapazität bis 2030 auf bis zu 520 GW anwachsen. Trotz aller Unkenrufe bewegen wir uns damit in einem strukturellen Wachstumsmarkt. Enapter gehört zu den Elektrolyseur-Produzenten, die 2024 Produktion und Auftragseingang kräftig steigern konnten. Außerdem hat das Unternehmen im letzten Jahr mit der Konzentration auf die Stackproduktion eine wichtige strategische Weichenstellung vorgenommen, die eine weniger kapitalintensive, risikoärmere und schnellere Skalierung des Geschäftsmodells erlaubt. Gegenwärtig führt Enapter eine Kapitalerhöhung durch, um den steigenden Working Capital-Bedarf zu finanzieren. Das Unternehmen bietet knapp 2,1 Mio. Aktien zu EUR2,90 pro Aktie an. Bei voller Platzierung beläuft sich der Bruttoemissionserlös auf ca. EUR6 Mio. Im Mai lag der Auftragsbestand bei EUR45 Mio., wovon rund EUR33 Mio. im laufenden Jahr und EUR12 Mio. 2026 verumsatzt werden sollen. Für das laufende Jahr erwartet Enapter einen Umsatz zwischen EUR39 Mio. und EUR42 Mio. und ein EBITDA von EUR-2 Mio. bis EUR0 Mio. Wir sehen gute Chancen, dass Enapter trotz des von Trump verursachten Zollchaos und seiner gegen saubere Energien gerichteten Politik den unteren Guidance-Rand bei Umsatz und EBITDA erreicht. Die KE haben wir in unserem Modell bereits berücksichtigt. Bei kaum veränderten Schätzungen bekräftigen wir unsere Kaufempfehlung bei einem unveränderten Kursziel von EUR5. Aufwärtspotenzial: >90%.

There is no question that the market for green hydrogen is developing much more slowly than originally hoped. The hydrogen hype was followed by a trough of disillusionment. However, we have noticed that for some months now the mood is worse than the situation. Many final investment decisions (FIDs) have now been made, numerous electrolysers are under construction and Germany in particular has initiated the construction of a hydrogen core network with forward-looking regulation. The first sections have already been completed. It should also be helpful that Katharina Reiche, an experienced hydrogen expert, has become German Federal Minister of Economic Affairs. According to the IEA, global water electrolysis capacity is expected to have reached around 5 GW by the end of 2024. If the projects already announced are implemented, capacity could increase to up to 520 GW by 2030. Despite the still negative mood, we are therefore operating in a structural growth market. Enapter is one of the electrolyser producers that were able to significantly increase production and incoming orders in 2024. In addition, the company made an important strategic decision last year to focus on stack production, which allows for less capital-intensive, less risky and faster scaling of the business model. Enapter is currently carrying out a capital increase to finance its increasing working capital requirements. The company is offering almost 2.1 million shares at EUR2.90 per share. If fully placed, the gross issue proceeds will amount to approximately EUR6m. In May, the order backlog stood at EUR45m, of which around EUR33m is expected to be shipped in the current year and EUR12m in 2026. For the current year, Enapter is guiding towards sales of between EUR39m and EUR42m and EBITDA of EUR-2m to EUR0m. We see a good chance that Enapter will reach the lower end of the guidance range for sales and EBITDA despite the tariff chaos caused by Trump and his anti-clean energy policies. We have already factored the capital increase into our model. With hardly altered forecasts, we reiterate our Buy recommendation with an unchanged price target of EUR5. Upside potential: >90%.



