UNTERNEHMEN vom 20.05.2025 - 15.15 Uhr

MÜNCHEN - Der Autobauer BMW will wie erwartet weitere Aktien zurückkaufen. Dafür sollen bis zu 2 Milliarden Euro verwendet werden, teilte der Dax -Konzern am Dienstag in München mit. Höchstens 350 Millionen Euro entfallen auf die Vorzugsaktien, der Rest auf die im Dax notierten Stämme. BMW hatte sich von der Hauptversammlung vergangene Woche die Ermächtigung für einen weiteren Aktienrückkauf eingeholt. Das neue Programm soll noch im Mai starten und bis spätestens Ende April 2027 laufen. Die BMW-Aktie gewann bis zu 2,5 Prozent.

ATLANTA - Die weltgrößte Baumarktkette Home Depot hat weiter an der gesunkenen Ausgabefreudigkeit ihrer Kundschaft zu knabbern. Im ersten Geschäftsquartal sank der Umsatz auf vergleichbarer Basis leicht um 0,3 Prozent, wie das US-Unternehmen am Dienstag in Atlanta mitteilte. Analysten hatten zwar ebenfalls mit einem Rückgang gerechnet, sich aber einen Tick mehr erhofft.

ROUNDUP/Nach langer Flaute: Chemieindustrie legt zu Jahresbeginn zu

FRANKFURT - Die deutsche Chemie- und Pharmaindustrie hat zu Jahresbeginn ihre lange Flaute hinter sich gelassen. Im ersten Quartal legte der Umsatz um 4,4 Prozent gegenüber dem Vorquartal zu auf 54,8 Milliarden Euro, teilte der Verband der Chemischen Industrie (VCI) in Frankfurt mit. Damit habe die Branche mit rund 480.000 Beschäftigten hierzulande den Einbruch der vorherigen Monate wieder wettgemacht.

ROUNDUP: Brennstoffzellen-Hersteller SFC Energy verzeichnet Einbußen - Kurssturz

BRUNNTHAL/MÜNCHEN - Der Brennstoffzellen-Spezialist SFC Energy hat einen mauen Jahresstart hingelegt. Umsatz und operatives Ergebnis gingen zurück. Das Management um Chef Peter Podesser bezeichnete die rückläufige Entwicklung allerdings als erwartungsgemäß und begründete sie mit einem Großprojekt in Indien im Vorjahreszeitraum, wie aus dem am Dienstag in Brunnthal bei München vorgelegten Quartalsbericht hervorgeht. Der Vorstand bekräftigte die Jahresziele, laut denen Umsatz und operatives Ergebnis zulegen sollen. An der Börse fiel das Urteil der Investoren allerdings vernichtend aus.

ROUNDUP: Vodafone in Deutschland unter Druck - Kursplus trotz Milliardenverlust

NEWBURY - Der Telekomkonzern Vodafone kämpft in seinem größten Markt Deutschland weiter mit deutlichen Rückgängen. Konzernweit fuhren die Briten im vergangenen Jahr einen Milliardenverlust ein. Unter dem Strich lag der Nettoverlust für das Geschäftsjahr 2024/25 (Ende März) bei 3,7 Milliarden Euro, wie der Konzern am Dienstag in Newbury mitteilte. Ein Jahr zuvor hatte Vodafone noch 1,5 Milliarden Euro Gewinn gemacht. Für die Geschäfte in Deutschland und Rumänien schrieb der Konzern 4,5 Milliarden Euro ab. Vodafone leidet weiterhin vor allem unter dem Wegfall des sogenannten Nebenkostenprivilegs für TV-Kabelverträge in Deutschland.

Nvidia: 15 Milliarden Dollar Ausfall durch US-Exporthürden

SANTA CLARA - Der Chipkonzern Nvidia schätzt das entgangene Geschäft durch die verschärften Ausfuhr-Beschränkungen der US-Regierung auf 15 Milliarden Dollar. Dieser Umsatzausfall komme zusätzlich zu den bereits gemeldeten Abschreibungen von 5,5 Milliarden Dollar für Lagerbestände hinzu, sagte Nvidia-Chef Jensen Huang im Podcast "Stratechery".

IPO/Größter Börsengang 2025: Batteriehersteller CATL startet stark in Hongkong

HONGKONG - Der chinesische Batteriehersteller CATL ist mit einem kräftigen Kursplus in seinen ersten Handelstag an der Hongkonger Börse gestartet. Zum Handelsstart notierte die Aktie bei 296 Hongkong-Dollar ein Plus von 12,5 Prozent. Zeitweise lag sie später sogar mit über 18 Prozent im Plus. CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited) war bereits in der vergangenen Woche für den Handel an der Börse Hongkong zugelassen worden. Dabei erzielte das Unternehmen einen Emissionserlös von umgerechnet rund 4,6 Milliarden US-Dollar (rund 4 Milliarden Euro). Es handelt sich um den bisher größten Börsengang des Jahres weltweit. Seit Dienstag wird die Aktie nun tatsächlich gehandelt.

^

Weitere Meldungen



-Fokus auf KI bei Google-Entwicklerkonferenz erwartet

-JPMorgan erwartet Rückgänge im Investmentbanking

-Gerresheimer hält an Langfristzielen fest - nichts Neues zu Übernahme -Secunet-Chef geht schon jetzt - Nachfolger bestätigt

-Familienministerin Prien befürwortet Lohnersatz für pflegende Angehörige -Mehr Rezeptfälschungen für Schlankheitsmittel

-Veggieschnitzel bis Tofuwurst: Produktion von Fleischersatz steigt -Schlechte Geschäfte im Gastgewerbe in Deutschland

-Konflikt mit Trump - Chefin von US-Sender tritt zurück -Stau statt Bau - Branche beklagt Ausfall des Bundes als Investor -Wallbox-Überprüfung: Netzagentur sieht keine Gefahren -Extrem schnelle Preisänderungen an Tankstellen in der Kritik -Kering-Marke: Neuer Balenciaga-Kreativchef kommt von Schwestermarke Valentino -Sparkassen wollen dichtes Filialnetz halten

-Presse: Telekom sichert sich Rechte für Fußball-WM 2026 -Lufthansa-Gruppe fliegt Tel Aviv noch länger nicht an -Fischereiexperte: Einigung mit London bietet Sicherheit -Nach Panne: Flughafen Paris-Orly wieder im Normalbetrieb -Teeverband beklagt zu strenge EU-Auflagen

-Weitere Bohrungen für Stromkabel unter Inseln stehen an°

