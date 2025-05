Deckel gesprengt! Eskaliert diese US-Technologieaktie jetzt komplett?

Willkommen zum wallstreetONLINE-TrendFinder – eBay

Während in 2025 Megatrends wie Künstliche Intelligenz, Quantencomputing und Autonomes Fahren in aller Munde sind, ist ausgerechnet die Aktie eines Unternehmens, welches das Internet schon um die Jahrtausendwende dominiert hat, einer der heimlichen Shooting-Stars: Mit Kursgewinnen von 42,1 Prozent in den vergangenen 12 Monaten lässt die Internet-Auktionsplattform eBay sogar Technologiegrößen wie Nvidia (+40,9 Prozent) hinter sich.

Dabei beruhen die anhaltenden Kursgewinne nicht auf einem Hype oder aus dem Ruder gelaufene Bewertungskennziffern, ganz im Gegenteil: Das Unternehmen verfügt über eine starke Ertragslage, moderates Wachstum und vor allem einen hohen Cashflow. Der hat es dem Management erlaubt, in den vergangenen Jahren eigene Anteile im Wert von mehreren Milliarden US-Dollar zurückzukaufen. Selbst eine Dividende zahlt eBay inzwischen. Nach fünf Jahren Dividendenwachstum liegt die Ausschüttungsrendite aktuell bei 1,6 Prozent.

eBay könnte von Trumps Zollpolitik profitieren und Marktanteile erobern

Der Charakter der Plattform hat sich in den vergangenen Jahren stark gewandelt. Zwar ist eBay auch für private Verkäuferinnen und Verkäufer noch immer eine wichtige Plattform. Dominiert wird das Warenvolumen inzwischen aber von etablierten Einzelhändlern, die die Plattform als Marktplatz für ihre Angebote nutzen. Auch Reseller sind hier zahlreich zu finden – da diese ihre Lieferketten mühelos verschieben können, bietet eBay Verkäuferinnen und Verkäufern außerdem die Möglichkeit, die zu erwartenden Trump-Zölle zu umgehen. Damit könnte das Unternehmen sogar zum Gewinner der US-Handelspolitik werden und Konzernen wie Amazon, Costco oder Walmart, die bislang den US-Onlinehandel dominieren, Markanteile abnehmen.

Dieser Umstand hat insbesondere in den vergangenen Wochen für ein starkes Kaufinteresse gesorgt. Die Aktie ist auf neue Mehrjahreshochs geklettert und zeigt eine mustergültige Ausbruchsbewegung. Das bietet eine aussichtsreiche Long-Chance für risikoaffine Traderinnen und Trader.

eBay Chartsignale

Frisches Mehrjahreshoch: Die eBay-Aktie ist auf den höchsten Stand seit Dezember 2021 geklettert. Solche markanten Hochs gelten als technische Kaufsignale.

Die eBay-Aktie ist auf den höchsten Stand seit Dezember 2021 geklettert. Solche markanten Hochs gelten als technische Kaufsignale. Ausbruch angelaufen: Das Papier hat einen wichtigen Widerstandsbereich überwunden, eine Anschlussrallye mit der Chance auf weitere Gewinne ist angelaufen.

Das Papier hat einen wichtigen Widerstandsbereich überwunden, eine Anschlussrallye mit der Chance auf weitere Gewinne ist angelaufen. Intakter Aufwärtstrend: Der Kursanstieg ist durch die technischen Indikatoren bestätigt und durch zahlreiche Unterstützungen abgesichert.

Der Kursanstieg ist durch die technischen Indikatoren bestätigt und durch zahlreiche Unterstützungen abgesichert. Weiteres Potenzial vorhanden: Das Kurspotenzial der Aktie ist weder fundamental noch technisch bereits ausgeschöpft. Sie dürfte daher vor weiteren Gewinnen stehen.

Hier läuft ein Ausbruch wie aus dem Lehrbuch

Nach dem Erreichen ihres Allzeithochs bei 81,17 US-Dollar im Oktober 2021 tauchte die eBay-Aktie ab und verlor im Rahmen des Bärenmarktes 2021/22 rund die Hälfte ihres Wertes. Im Rahmen einer langen Konsolidierungsphase ist es knapp unterhalb von 40 US-Dollar jedoch zu einem Doppelboden und einer anschließenden Trendwende gekommen. Spätestens seit Anfang 2024 notiert die Aktie daher wieder in einem Aufwärtstrend, der eine bislang unverändert hohe Dynamik zeigt.

Zwar waren die vergangenen 12 Monaten von einer steigenden Volatilität und zwischenzeitlichen Seitwärtsphasen geprägt. Nichtsdestotrotz setzten sich die Käuferinnen und Käufer durch und bescherten der Aktie weitere Kursgewinne, was vor wenigen Tagen für ein Mehrjahreshoch und das Überwinden des Widerstandsbereiches zwischen 70 und 72 US-Dollar gesorgt hat, wo eBay zuvor mehrfach gescheitert war.

Trendbeschleunigung trotz zwischenzeitlichem Kurseinbruch

Dem Ausbruch vorausgegangen war im Rahmen der von US-Präsident Donald Trump verursachten Zollpanik ein Unterschreiten der 200-Tage-Linie sowie der Test der bei 57,50 US-Dollar verlaufenden Horizontalunterstützung. Dieser mündete in eine scharfe Gegenreaktion und die Etablierung eines Aufwärtstrendkanals mit einer Breite von etwa 5 US-Dollar.

Die vor dem Einbruch hohe Trenddynamik hat eBay nicht nur zurückerlangen, sogar noch übertreffen können, wie der Blick auf den Trendstärkeindikator MACD zeigt: Der hat die jüngste Erholung nicht nur begleitet und damit bestätigt, sondern sogar ein neues Hoch erklimmen können. Das lässt eine Trendbeschleunigung genau zu dem Zeitpunkt erwarten, zu dem der Aktie ein Ausbruch gelungen ist, wodurch es in den kommenden Wochen zu Anschlussgewinnen kommen dürfte.

Starke technische Indikatoren befürworten weitere Gewinne

Auch der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt große technische Stärke an. Dieser mag auf Tagesbasis mit 68 Punkten zwar knapp überkauft erscheinen, auf Wochen- (63 Punkte) und Monatsbasis (67 Zähler) ist aber noch Luft nach oben. Damit könnte der gegenwärtige Aufwärtstrend noch über Wochen und Monate hinweg weitergehen, selbst wenn es zu kurzfristigen Pullbacks kommen sollte.

Der starke technische Gesamteindruck wird abgerundet durch zahlreiche Unterstützungen, die in nicht allzu großer Entfernung zum aktuellen Kursniveau lauern. Damit dürften Korrekturen in der Aktie von überschaubarer Ausdehnung bleiben. Neben dem erst kürzlich überwundenen Bereich um 70 US-Dollar dürfte vor allem die Supportzone um 65 US-Dollar, wo auch die 200-Tage-Linie verläuft, als Unterstützung dienen. Nach oben hin ist erst um 77 US-Dollar mit dem Widerstand der Verkäuferinnen und Verkäufer zu rechnen.

Experten liegen hier schon seit Jahren falsch

Mit Blick auf die Expertenmeinungen zeigt sich ein gemischtes Bild. Bei insgesamt 33 Empfehlungen zur Aktie kommt eBay 9 Mal auf "Kaufen" oder "Übergewichten", während sie viermal zum Reduzieren oder gar zum Verkauf empfohlen wird. Mit 20 Analystenstimmen sind Expertinnen und Experten überwiegend neutral eingestellt und empfehlen das Halten der Aktie. Als fairer Wert wird im Mittel 67,02 US-Dollar genannt, was eine Downside von etwa acht Prozent impliziert.

Doch davon sollten sich Anlegerinnen und Anleger nicht entmutigen lassen: Der Konsens zum Halten besteht schon seit drei Jahren. In der Zwischenzeit hat sich die Aktie von rund 48 US-Dollar auf mehr als 70 US-Dollar verteuert. Die Analystinnen und Analysten liegen hier also schon länger deutlich daneben – und trotzdem haben sie ihre Kursziele immer weiter nach oben angepasst, wenngleich der als fair bezeichnete Wert noch immer hinter dem aktuellen Kurs zurückliegt.

Trotz der ansprechenden Kursentwicklung ist die Aktie noch immer moderat bewertet. Das für 2025 geschätzte Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13,6 liegt um 4 Prozent unter dem historischen Durchschnitt der Aktie und sogar um knapp 19 Prozent unter dem Branchenmittel. Gleichzeitig bietet eBay mit einer Nettomarge von fast 20 Prozent eine um das Fünffache über der durchschnittlichen Ertragsspanne liegende Marge. Allein dieser Umstand würde eine noch höhere Bewertung rechtfertigen.

eBay auf einen Blick

ISIN: US2786421030

US2786421030 Marktkapitalisierung: 33,4 Milliarden US-Dollar

33,4 Milliarden US-Dollar Dividendenrendite: 1,60 Prozent

1,60 Prozent KGVe 2025: 13,6

13,6 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Halten

Halten Fairer Wert (laut Konsens): 67,02 US-Dollar

67,02 US-Dollar Aufwärtspotenzial: -7,7 Prozent

Die TrendFinder-Hebel-Idee

Die eBay-Aktie verbindet einen starken Aufwärtstrend mit einem charttechnischen Ausbruch und einer moderaten Bewertung. Gleichzeitig könnte sich die Skepsis der Expertinnen und Experten sogar als Vorteil erweisen: Ändert sich der Konsens gegenüber der Aktie zugunsten von "Kaufen", würde der daraus entstehende, positive Newsflow für weitere Kursgewinne sorgen.

Damit ist das Papier in einer aussichtsreichen Lage, mittelfristig weiter zu steigen und Kurs auf die bisherigen Rekordnotierungen im Bereich von 80 US-Dollar zu nehmen. Hier könnte es zu einem weiteren übergeordneten Kaufsignal kommen. Wer auf die Dividendenrendite von aktuell 1,6 Prozent verzichten möchte, kann zur Renditemaximierung auch auf den Call-Optionsschein VG0WVJ setzen.

VG0WVJ verfügt über einen Basispreis von 78,00 US-Dollar und Laufzeit bis zum 16. Januar nächsten Jahres. Daraus ergibt sich ein hoher, effektiver Hebel (Omega) von 6,3 und damit die Chance auf weit überdurchschnittliche Renditen, wie das folgende Auszahlungsprofil zeigt:

Doch Vorsicht: Sollte die eBay-Aktie zum Laufzeitende unterhalb von 78,00 US-Dollar notieren, verfällt VG0WVJ wertlos. Es besteht also Totalverlustgefahr. Um diese zu reduzieren, sollte der Optionsschein vorzeitig verkauft werden, wenn sich die charttechnische Situation eintrübt. Das wäre für ein nachhaltiges Unterschreiten des Unterstützungsbereichs um 65,00 US-Dollar der Fall.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion