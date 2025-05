Verluste - Dynamik fehlt nach guter Vorwoche

florian28061977 schrieb 14.05.25, 11:16

Am sinnvollsten ist es, wenn man ein vernünftiges Depot hat, in solchen Situationen überhaupt nichts zu tun. Wenn man liquide ist, kann man versuchen, günstige Käufe zu tätigen. Am sinnlosesten ist es, wild irgendwelche Aktionen zu setzen, da es wesentlich sinnvoller ist, überhaupt nicht aufs Depot zu schauen.

Man sollte in den Hoch Phasen sich ein vernünftiges Depot zusammenstellen, dann wird es auch stürmische Zeiten besser überleben.