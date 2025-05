Carlyle-Gründer warnt: US-Haushaltsdefizit könnte Dollar destabilisieren!

Die Bekämpfung des wachsenden US-Haushaltsdefizits ist laut Carlyle-Mitgründer David Rubenstein ein größeres Problem als die Zölle, die bis zu den US-Zwischenwahlen im kommenden Jahr voraussichtlich an Bedeutung verlieren werden.

Die USA konnten Schulden anhäufen, weil der US-Dollar die weltweite Leitwährung ist, sagte Rubenstein am Dienstag bei einer Veranstaltung der Investmentfirma in Tokio.

"Wenn wir das nicht unter Kontrolle bekommen", so Rubenstein, "werden die Menschen irgendwann nervöser in Bezug auf den Dollar als Reservewährung und dessen Stabilität."