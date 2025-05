Euro bleibt klar über 1,12 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Dienstag in einem ruhigen Handel geringfügig zugelegt. Die Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,1263 US-Dollar und damit etwa mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1241 (Montag: 1,1262) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8896 (0,8879) Euro.

Konjunkturdaten aus der zweiten Reihe wirkten sich kaum am Devisenmarkt aus. In Deutschland waren die Preise auf Herstellerebene im April den zweiten Monat in Folge gesunken. Im Jahresvergleich gingen die Erzeugerpreise um 0,9 Prozent zurück und damit stärker als erwartet. Erneut sorgte ein kräftiger Dämpfer bei den Energiekosten für sinkende Preise.