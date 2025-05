Hamburg als Bühne für deutsch-emiratischen Wirtschaftsdialog / Das Dubai Business Forum Germany zeigt neue Perspektiven (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Dubai/Hamburg (ots) - Heute trafen sich mehr als 200 Vertreterinnen undVertreter deutscher Unternehmen beim Dubai Business Forum Germany mitRepräsentanten aus Dubai. Die Veranstaltung bot deutschen Investoren nicht nurkonkrete Einblicke in die Wachstumsmärkte der Dubai Economic Agenda (D33),sondern schuf auch handfeste Ergebnisse: Die Handelskammer Hamburg und die DubaiFuture Foundation unterzeichneten eine Vereinbarung, um bei der Entwicklung derStärken ihrer jeweiligen Standorte in Forschung und innovativen Technologien wieKünstlicher Intelligenz zu kooperieren."Dubai ist für Hamburg weit mehr als nur ein Handelspartner - es ist das Tor zueiner der dynamischsten Wachstumsregionen der Welt. Dank seiner strategischenLage und fortschrittlichen Wirtschaftspolitik eröffnet Dubai HamburgerUnternehmen vielfältige Chancen, auch in Asien und Afrika neue Märkte zuerschließen und internationale Partnerschaften auszubauen", erklärte Dr. MalteHeyne, Hauptgeschäftsführer der Handelskammer Hamburg. "Mit der Unterzeichnungeiner Kooperationsvereinbarung mit der Dubai Future Foundation vertiefen wirunsere Innovationspartnerschaft gezielt. Sie setzt auf unserer langjährigenZusammenarbeit mit der Dubai Chamber für einen intensiveren Austausch,gemeinsame Innovationsprojekte und eine nachhaltige wirtschaftlicheZusammenarbeit auf. Gemeinsam bauen wir Brücken für Wachstum, Fortschritt undgemeinsamen Erfolg."S.E. Eng. Sultan bin Saeed Al Mansoori, Vorsitzender der Dubai Chambers,unterstrich in seiner Eröffnungsrede "Die starken Beziehungen zwischen Dubai undDeutschland basieren auf einem gemeinsamen Engagement für Innovation undnachhaltiges Wachstum. Handel und Logistik bilden weiterhin das Rückgrat unsererwirtschaftlichen Beziehungen." Deutschland rangiert derzeit auf Platz 15 derwichtigsten globalen Handelspartner Dubais, wobei der bilaterale Handel ohne Öl im Jahr 2024 einen Wert von 9,4 Milliarden EUR erreichte - ein Anstieg von 8Prozent gegenüber dem Vorjahr. Besonders bemerkenswert: Die Zahl der neuendeutschen Unternehmen, die der Handelskammer Dubai beigetreten sind, stieg 2024um 64 Prozent. Bis zum Ende des ersten Quartals 2025 war die Gesamtzahl deraktiven deutschen Mitgliedsunternehmen auf 2.719 gestiegen.Das Forum unter dem Motto "Innovate, Invest, Integrate: Forging a New Path forDubai-German Economic Synergy" wurde von Dubai Chambers in Zusammenarbeit mitder Handelskammer Hamburg als strategischem Partner organisiert. "Wir möchtendeutsche Unternehmen dabei unterstützen, die Chancen der Dubai Economic Agendaoptimal zu nutzen, vor allem in zukunftsweisenden Sektoren wie Industrie 4.0,