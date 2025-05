ROUNDUP/Aktien New York Verluste - Dynamik fehlt weiterhin nach guter Vorwoche Den US-Börsen fehlt es nach der guten Vorwoche am Dienstag weiterhin an Dynamik. Elise Badoy, Leiterin Aktienresearch für die Emea-Region (Europa, Mittlerer Osten und Afrika) bei der US-Bank Citigroup, rät Anlegern, auch künftig auf die schon seit …