Abkühlen am Wasserfall, beim Waldbaden und beim Sprung in den Ritzensee

Weitere Informationen: www.saalfelden-leogang.com

https://www.saalfelden-leogang.com/de

Saalfelden Leogang (ots) - Coolcation wird für den Sommerurlaub ein immergrößeres Thema. Schließlich fielen 2024 einige Hitzerekorde in Europa -inklusive des heißesten jemals gemessenen Tages. Eine Region, in der sichAbkühlung in allen Facetten finden lässt, ist Saalfelden Leogang imSalzburgerland. Ob Gletscherwanderungen, das Stille Wasser Areal oder einfachein Sprung in den Ritzensee - hier steigt niemandem die Hitze zu Kopf."Natur & Klima im Wandel": Wanderung zum tiefstgelegenen Gletscher MitteleuropasEine Zeitreise auf den Spuren von Eis, Wasser und Wandel: Das erwartetTeilnehmer auf der geführten Wanderung "Natur & Klima im Wandel". Sie ist daserste touristische Wissensvermittlungsangebot zur Klimakrise in Österreich. EinGuide zeigt die Veränderungen der Natur und die daraus resultierenden Problemeauf. Die Wanderung führt unter anderem zum tiefstgelegenen Gletscher derOstalpen, dem Birnbachgletscher in Leogang. Spannend: Früher belieferte derLawinengletscher die Großbrauereien in München mit Eis zur Bierkühlung, das übereine Holzrutsche ins Tal befördert wurde. Gut zu wissen: Die Wanderung ist Teildes 365 Tage Aktiv & Kreativ Erlebnisprogramms und mit der Saalfelden LeogangCard sogar kostenlos.Kühle Geheimtipps: Wanderung zum Stoissengraben Wasserfall und Besuch desSchaubergwerks LeogangEine wirklich erfrischende Wanderung verspricht der Stoissengraben: Es geht rund2,3 Kilometer durch eine breite Schlucht, die sich tief durch den Felsen zieht.Die Tour ist ideal für Familien und Wanderer, die das Naturerlebnis denHöhenmetern vorziehen. Der Weg ist überwiegend schattig und das kühleGebirgswasser des Buchweißbaches, der durch die Schlucht fließt, sorgt für dienötige Abkühlung. Einfach Schuhe aus und barfuß durchs Wasser waten. Das letzteStück zum Wasserfall ist allerdings nur für geübte und trittsichere Wanderergeeignet.Ein erfrischender Geheimtipp für die ganze Familie ist das SchaubergwerkLeogang, das im ältesten Bergbaugebiet des Landes Salzburg liegt. Hier erlebenBesucher in einem Labyrinth handgeschrämmter Stollen ein kühles (geführtes)Abenteuer.Stille Wasser am Asitz: Kneippen mit TraumblickWie es der Name schon verrät, die Stillen Wasser am Asitz, dem Berg der Sinne,ist ein Ort zum Erholen. Vom glasklaren Speichersee, auf dem man hervorragendSteine hüpfen lassen kann, hat man einen phänomenalen Blick auf die LeogangerSteinberge. Am besten in eine der Ruheliegen legen und die Aussicht genießen. Im