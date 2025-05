Zwischen Kulturort und Produktivitätsmaschine - Ergebnisse einer aktuellen Entscheiderstudie (FOTO)

Nürnberg (o ts) - Die Arbeitswelt kehrt ins Büro zurück - allerdings mit neuen

Ansprüchen. Unternehmen fordern von ihren Büroflächen zunehmend höhere

Flexibilität, wirtschaftliche Effizienz und einen identitätsstiftenden Beitrag

zur Unternehmenskultur. Das ist das zentrale Ergebnis der neuen Design Offices

Studie 2025, die im April in Kooperation mit Vitra vom Forschungsinstitut

Fittkau & Maaß Consulting durchgeführt wurde.



- Fast zwei Drittel der Unternehmensentscheider benennen konkrete Problemfelder

hinsichtlich ihrer aktuellen Büroflächensituation. 36 Prozent sehen akuten

Handlungsdruck.

- 86 Prozent ist davon überzeugt, dass das Arbeiten im Büro eine wichtige Rolle

zu spielen hat.

- Das Büro zahlt auf Funktionen wie Kultur & Kommunikation (74 Prozent) und

Produktivität & Prozesse (73 Prozent) nahezu gleichermaßen ein.





Befragt wurden 200 Entscheider aus Unternehmen mit mindestens 50 Mitarbeitendenin Deutschland. Die Ergebnisse zeichnen ein deutliches Bild: Bei der Bewertungder aktuellen Büroflächensituation sehen mehr als ein Drittel der Unternehmengroßen Handlungsbedarf - vor allem in Bezug auf Kostenstruktur, Flexibilität undAusstattung. In Großunternehmen sehen sogar 41 Prozent der Entscheider akutenHandlungsdruck. "Das Büro braucht eine neue Legitimation. Unternehmenhinterfragen zunehmend, welchen konkreten Mehrwert ihre Flächen leisten. Wernicht anpasst, verliert Effizienz, Arbeitgeberattraktivität und kulturelleAnschlussfähigkeit. Wer jetzt handelt, kann Raumkonzepte in echteWettbewerbsvorteile verwandeln", sagt Joachim Gripp, CEO von Design Offices.Der Anpassungsdruck auf Büroflächen steigt deutlichFast zwei Drittel der Entscheider geben an, dass es in ihrem Unternehmenaktuelle Problemfelder bzw. Herausforderungen gibt, die die derzeitigenBüroflächen betreffen. Vor allem unzureichende Flächen, mangelndeNutzungsflexibilität und überholte Ausstattung werden kritisch gesehen. DieDaten legen nahe, dass in vielen Unternehmen umfassende Modernisierungs- undTransformationsmaßnahmen notwendig sind."Fast jedes zweite Großunternehmen sieht laut Studie Veränderungsbedarf bei derBüroausstattung. Das überrascht nicht - denn das Büro hat heute eine andereAufgabe: Es soll ein Ort sein, der Menschen verbindet, Identität stiftet undEnergie gibt. Ein Raum, der inspiriert, statt nur zu funktionieren. Wir sinddavon überzeugt, dass Räume mehr können müssen, wenn sie Menschen wirklicherreichen wollen", erklärt Sven Wehlmann, Geschäftsführer Vitra GmbH.Das Büro wirkt - auf Kultur und ProduktivitätDas Arbeiten im Büro spielt eine wichtige Rolle - davon ist die große Mehrheit